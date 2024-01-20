حرب "عزم" يعقد مؤتمره التأسيسي

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عقد حزب عزم مؤتمره التأسيسي اليوم السبت، في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة للحزب.وأقر مؤسسو الحزب نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب باجراء التعديلات على النظام الأساسي في دورته الأولى فقط.واختاروا بالتوافق اعضاء المجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، كما انتخبوا وبالتزكية المهندس زيد نفاع امينا عاما للحزب.وشرع المؤتمرون بتنفيذ جدول الاعمال بانتخاب قيادة للمؤتمر بعد اكتمال النصاب القانوني باشراف ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب.وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيساً وعضوية كل من : خالد خليفات، صوان الشرفا، بسمة الهباهبة،ايمن خريسات، ماريا نفاع، وزياد العرود.وقال نفاع، ان حزب عزم يتبني نهج الإقتصاد الحر وكل ما يتطلبه من مستلزمات وممكنات للنجاح وبالأخص التشريعية والإدارية منها دون المساس بالخصوصية الأردنية على المستوى الإجتماعي ، وبما يصون ويحمي ويطور منظومة الحماية إلاجتماعية التي تضمن للفئات الأقل حظاً الحد الأدني على الأقل من شروط العيش بكرامة، كحق مشروع لكل أردني.وتابع، اننا وبصريح العبارة وبأوضح صورها نقول "لا مزيد من التجريب في القرارات والسياسات، ولا مكان لمن تسول له نفسه العبث بالمال، ومن تمتد يده لهذا المال، فقطعها واجب"، لافتا الى ان عزم ولد من رحم الوطن نقياً طاهراً من الدنس والزيف، عاقدا العزم بأن نكون عند حسن ظن الوطن وقائده، مليكنا المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، مصدر فخارنا ورمز عزتنا وعنوانها.واضاف، حانت الأن ساعة العمل ودقت ساعتها معلنة ولادة مشروع سياسي يشكل بوابة الخروج من الراهن السياسي والمجتمعي المثقل كاهله بما تراكم من نتائج لعقود من السياسات التي عجزت عن تحقيق المرجو منها، بل عمقت هوة الشك بالمؤسسات وتسببت بالإحجام المتزايد عن المشاركة .. سياسات ولدت الإحباطات وكادت أن تعصف بكل منجزات الوطن، لولا قوتنا السياسية المستمدة من الإحترام العالمي الإستثنائي لجلالة الملك.واشار الى الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة بضرورة الإنخراط التام في ورشة إصلاحات وطنية, التي مهد لها جلالته بطرح أوراق نقاشية معمقة أطلقت حوار وطني واسع النطاق لتجئء من بعد ذلك منظومة إصلاح بمحاور ثلاث في مقدمتها الإصلاح السياسي كشرط مسبق بل وأساسي لنجاح محوري الإصلاح الإداري والإقتصادي.واشار الى استجابة عزم لهذا النداء والدعوة الملكية الساميةواضعين نصب أعيننا أن لا مجاملة ولا مواربة عندما تتعلق الأمور بالأوطان والشعوب وقوت الناس ومستقبل الأجيال.واكد نفاع أن قرار الحزب وخياره ومنذ اللحظة الأولى بالإقرار بأولوية الحاجة للنهوض الإقتصادي وإدارة عجلة النمو والتشغيل تستوجب وبوضوح ومسؤولية لن يتصدى لها إلا المنتمين الصادقين المؤمنين بأن هذا الوطن لنا جميعاً شركاء متساوين فيه تظللنا هويتنا الأردنية التي لا تقبل الشك ولا تحتاج للتفسير أو التأويل.واكد سعي حزب عزم للتقدم برؤيته المتكاملة وتخطيطه الشمولي والإستراتيجي ساعياً لإعادة بناء الطبقة الوسطى وترميم ما إعترى بنيتها من تآكل لتكون مرتكزاً أساسياً لمستقبل نستحقه جميعاً ووطن نعيش فيه وله مجتمع تتكافئ فيه الفرص دون تمييز أو إجحاف.ودعا اعضاء الحزب من الشباب والمرأة لمرأة لأخذ موقعهم الذي المستحق وعدم القبول بالمحاصصة الخجولة سقفاً لطموحهم قائلا : شاركوا ولا تحجموا فالمستقبل لكم وبكم وحزبكم سيكون من وراءكم لنصنع التاريخ سوياً،وسنشهد سيدة أردنية تقود السلطة التنفيذية وشباباً مبتكراً رائداً يقود المؤسسات في الأردن الذي سنسعى لبناءه.واختتم بالقول ان المسيرة إنطلقت وما زال أمامنا الكثير من الجهد والعمل ليصبح الحزب مؤسسةً وتنظيماً رصيناً محوكماً بإستكمال هيئاته ولجانه وفروعه التي ستغطي المحافظات والمدن والمخيمات والقرى والبوادي، داعيا الاعضاء الى السير قدما وعدم التواني والتكاتف والتعاون وراء إيمانكم وإنتماءكم لوطنكم الأردني العزيز ولشعبه الطيب المعطاء، بقيادته الهاشمية وعميدها المعظم الملك عبدالله الثاني بن الحسين يعضده ولي عهدنا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.واكد رئيس قيادة الحزب، النائب عيد النعيمات، ان عزم حزب وطني خالص يستمد رؤاه من عقول بناته وأبنائه، بوصلته لا تحيد عما فيه مصلحة الوطن ورفعة شأنه، مباركا للوطن هذه المؤسسة الرائدة والجهود التي واصلت الليل بالنهار لنشهد هذا اليوم.وقال، إننا في الاردن وعلى مر سنوات عمر دولتنا نضرب كل يوم المثل تلو الأخر بوحدتنا الوطنية الضاربة في الجذور على أساس من الولاء لهذا الحمى العروبي الأصيل مقدمين الغالي والنفيس في سبيل رفعته ومنعته، ونحن نعي حجم التحديات وصعوبة المواقف التي تعصف بالمنطقة والإقليم مؤمنين بالله أولا ثم يقدراتنا وإمكاناتنا البشرية منها والمادية، محافظين على منجزات الأباء والأجداد متطلعين في الوقت ذاته نحو مستقبل يحقق للأجيال العزة والكرامة في وطنهم.واشار رئيس القيادة المؤقتة للحزب النائب ضرار الحراسيس الى إنطلاقة الجهود في صرح هذه المؤسسة السياسية الرائدة والوصول لعقد المؤتمر التأسيسي بعد إستكمال متطلباته القانونية والأصوليه معربا عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للإنتخاب بكافة كوادرها ومجلس مفوضيها على ما يبذلون من جهود جبارة ومميزة تصب في مصلحة إخراج العملية الحزبية بأبهى الصور والمساهمة بتاسيس الأحزاب بالشكل الأصولي والقانوني.وقال، سعينا ومنذ اليوم الآول لحصولنا على صفة "تحت التأسيس" أن نتمسك بمعايير واضحة في جهودنا فجاءت النتيجة النجاح في جمع قامات وطنية من مختلف الفئات وعلى إمتداد محافظات الوطن في مجلس واحد ليطلقوا سوياً المرحلة القادمة من مراحل بناء وتنظيم حزبكم وفي زمن قياسي ودون شوائب الغرف المغلقة فأتحدت عزيمتهم وتوحدت رؤيتهم على قلب رجل واحد ورؤية واحدة في صورة زاهية للاردنيين تؤكد صدق إنتماءهم وخالص ولائهم.واعرب عن شكره للمهندس زيد نفاع للأدوار المتعددة التي قام بها فكان وبحق يقود الجهود دون كلل أو ملل بصبر وأناة وحكمة وإلى جانبه كل الأعضاء, فكل ذلك أسهم ويسهم في التأسيس لبناء مؤسسي مستدام تسوده قواعد عمل ديموقراطية تشاركية إلى جانب تجانس متزايد هو عنوان صلابة وقوة حزبكم.كما القى منور الغراغير كلمة ذوي الهمم، اشار من خلالها الى تميز حزب عزم فيما يتعلق بالبرامج والخطط، وان وجود ذوي الاعاقة فيه ليس مجرد شكل وارقام بل مرتبط بالعمل والانجاز.واشارت سمر صوالحة في كلمة باسم الشباب والمرأة الى مكانة المراه والشباب في الحزب، حيث بلغت نسبة الشباب 65% والمرأة 45%, والحرص على تمثيلهم بشكل جدي بعيدا عن المحاصصة الخجولة.