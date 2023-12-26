حرب غزة ضمن السياق العام

د. محمود عبابنة

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بالرغم من إدراكنا للعلاقة الحميمة والوطيدة والإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ومن هنا شاعت المقولة المكررة « ان إسرائيل هي الولاية الأميركية رقم (51)» ، وبالرغم من جدلية من يقود من هذا التحالف الثنائي المقدس إلا إن إصحاب الرؤى الكاشفة إن وجدوا في العالم العربي وإلى جانبهم المفكرون والمراقبون السياسيون لم يخطر على بالهم مكنون ومستوى التوافق الأميركي الإسرائيلي على حجم ومدى ردة الفعل الأميركية الإسرائيلية على عملية السابع من تشرين الأول في غلاف غزة، في الحقيقة لم يكن من المتوقع من الولايات المتحدة الأميركية ضرب عرض الحائط بعلاقاتها وصداقاتها وتحالفاتها مع الدول العربية التي تدعي صداقتها، وإعطاء إسرائيل شيكا مفتوحا على بياض وتفويضاً بإدارة خطة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتحقق على مرآى من العالم، وأن تحمي هذا التفويض في أروقة الجمعية العامة واجتماعات مجلس الأمن، ويبدو أن التعامل مع حرب غزة جاءت ضمن السياق العام الذي تعمل عليه الولايات المتحده الأميركية وقوات حلف الناتو، بالتعاون مع قلعتهم المتقدمة في المنطقة موضوع الخطة والمعالجة، والتي شرعوا بها منذ سنوات بتحقيق غاياتهم وأهدافهم في المنطقة العربية، طبقا لما ترسمه مراكز الدراسات وما ينتهي إليه مفكروهم ومنظروهم .زعزعة استقرار الدول العربية المستهدفة بهدف تقسيمها طبقا لمبررات إقليمية أو عرقية أو طائفية هي الشغل الشاغل لقوى الهيمنة الصهيونية والمخططين الإستراتيجيين الأميركيين، ونظرية المؤامرة بهذا الشأن ليست شماعة، وإن تكرر التمسك بها والتعليق عليها كلما داهمنا عجزنا وتخلفنا وقلة حيلتنا، فمن ينكر أن مصلحة إسرائيل والدول الداعمة والراعية لكيانها هي في إضعاف هذه الشعوب التي يصفونها بالشريرة (خطاب تاتشر في أميركا غداة الغزو الأميركي البريطاني للعراق)، ومن ينكر ما ينادي به أحد أهم أساطير الفكر الغربي ومهندس تقسيم العالم العربي «برنارد لويس» حيث يقول: (الحل الوحيد للتعامل مع الشعوب العربية والمسلمة هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم، وتقسيم دولهم إلى وحدات عشائرية وطائفية، واستثمار التناقضات العرقية والقبلية لتحقيق غرض السيطرة عليهم)، وفي حقيقة الأمر فإن ما يبرر رغبتهم في تفتيت دول المنطقة العربية هو الرغبة في السيطرة وحماية أمن إسرائيل وبقائها، والاستئثار بمقدرات المنطقة وخيراتها الطبيعية الوفيرة من النفط والغاز، والتحكم بمضائق العبور البحرية المهمة (مضيق باب المندب - قناة السويس) وهذا يدركه كثير من الزعماء العرب ولا يفصحون عنه، وكذلك كثير من المفكرين العرب الذين يفصحون عنه بكتاباتهم ورواياتهم ، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر المفكر العربي الأردني حسني عايش في محاضرة له في رابطة الكتاب الاردنيين قبل أكثر من 40 عاماً ، كما لا ننسى ما عبر عنه الروائي العربي الجزائري واسيني الأعرج في روايته «حكاية العربي الأخير « الذي قدم استشرفا متقدما لواقع عربي متردٍّ يستسلم ويسلم أمره للقوى المتربصة به والطامعة بثرواته والمتحفزة لتقليم أظافره.حرب غزة وردة الفعل الأميركية الإسرائيلية جاءت ضمن هذا التنظير منقطع النظير، فهذه التوليفة سبق أن تم تحضيرها واعتمادها كمنهج لتطبيق الخناق على شعوب المنطقة العربية ومحاصرتها واخضاعها لإسرائيل، باعتبارها القلعة المتقدمة لأميركا وللغرب، وتفويضها بإهانة الشعوب العربية وقادتها، والتصرف مع دولهم بفوقية، وتذكيرهم بضعفهم واستحقاق أجرة حمايتهم، وما زلنا نذكر تهديدات ترامب وتلويحاته من حين إلى آخر، وهذه الأيام نشاهد وزير الخارجية الأميركي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، عندما يسأله أحد الصحفيين عن ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، فلا يملك إلا أن يردد عبارته الممجوجه.. لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، يقولها دون خجل أو خوف من شعوب المنطقة المغلوبة على أمرها والتي يمنع عليها أن تصهل أو تصرخ من الألم، باسثناءات محدودة.