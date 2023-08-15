حروب منصات التواصل الاجتماعي

د. محمود أبو فروة الرَّجَبِي

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مرة أخرى يثور جدل منصات التواصل الاجتماعي، حول ماذا نكتب؟ وكيف نكتب؟ وهل ستؤدي كتابة أي انتقاد إلى الذهاب إلى الـمحكمة، والوقوع تحت طائلة القانون؟قبل الإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى ترشيد استخدامنا لـمنصات التواصل الاجتماعي، سواء في الاستعمال الذي تجاوز كل الحدود، بحيث أضحى الأمر وكأنه إدمان، ووصلت الـمشكلة إلى حد أن بعض الناس يفضلون البقاء على هذه الـمنصات لفترات طويلة على حساب عائلاتهم، وأشغالهم، ودراساتهم، وأمورهم المعيشية الأخرى.ما نزال نعيش صدمة هذه الـمنصات التي لن تنتهي في الـمدى القريب والسبب أنها متجددة، وتقدم كل يوم شيئًا جديدًا، سواء بالشكل، أو بالمحتوى، فلا يستطيع الشخص تركها، بل ويراجعها كل دقيقة، خوفًا من فوات أي شيء عليه.وبات أصحاب هذه الـمنصات الأكثر حظًا في العالم، فالجميع يعملون عندهم – يكتبون، وينشرون، ويبثون في هذه الـمنصات-، والغالبية العظمى من الناس لا تستفيد شيئًا ماديًا مما تفعله فيها، سوى تحقيق الرغبات بالتعبير، والتواصل، والحصول على الـمعلومات، وأحيانًا “فشة الغل” والمناكفات، ونشر ما لا يجب أن ينشر.وهنا تكمن الخطورة، فشة الغل والمناكفات وإطلاق الحديث على عواهنه دون تمحيص، أو تدقيق، ودون مراعاة للقوانين، وللأخلاق، وللمجتمع، ومن خلال استعراضي لبعض الصفحات التابعة لشخصيات مختلفة في مجتمعنا الأردني لاحظت أن البعض يكتب بطريقة، وكأنه يريد تدمير الحياة العامة في الأردن، أو أنه مثالي إلى درجة الـملل، وكل الناس غيره خاطئون.بعض من يكتب في منصات التواصل الاجتماعي يوجه خطابًا للناس يفيض بالكراهية، يمجد عائلته، ويتحدث عنها وكأن بيل جيتس، وجوبس، والمخترعين العظماء الذين غيروا الحياة من عائلته، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ويقلل ذلك الشخص من الآخرين، وقيمتهم، ومشكلة أمثال هؤلاء هي عدم قدرتهم على التفكير، فلو توقف مثل ذلك الشخص، وسأل نفسه: ماذا قدمت عائلتي للحياة حتى أعظمها وأقلل من الآخرين؟ ما هي الإنجازات التي ابتكرتها؟ فيظهر لاحقًا أن كل ما يتحدث عنه ينحصر في قدرة عائلته على التحشيد في الـمناوشات، وعلى الضرب، والوصول إلى واسطات أكبر – ربما – وفي النهاية، يكون هذا الكلام غير منتج، ولا يؤدي إلى أي تحسين في الواقع، بل يجعل الآخرين يكرهونه هو وعائلته، وبدلًا من أن يدعو إلى الـمواطنة القائمة على العمل الصالح والإنجاز، يملأ فضاء الإنترنت بحعجعة بريئة من أي طحن.وشخص آخر يظهر كل أمراضه النفسية من خلال الـمنصات، ويبدأ بمهاجمة شخصيات ناجحة في الـمجتمع، ولا تعرف ما السبب في ذلك، فتكتشف في النهاية أنهم لم يحققوا له بعض ما يطلبه منهم، وهذا يدخل في باب الابتزاز، وآخرون يفعلون الأمر نفسه عندما يملأون الفضاء الرقمي كرها، وحقدًا على أشخاص ليسوا من منطقتهم أو عائلتهم أو يخالفونهم بالفكر، وهكذا تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى أسلحة دمار شامل تستخدم في اغتيال الشخصيات، وخدش الوحدة الوطنية، والإساءة إلى بعض الناجحين، وتعليم الأطفال والصغار عادة سيئة وهي تقييم الناس بناء على القرابة، والمصاهرة، والمصلحة الخاصة، وليس بناء على النجاحات، وهذا يرسخ في مجتمعاتنا تفكيرا مريضًا قائما على كراهية الناجحين، والغيرة غير الإيجابية منهم.الإشكالية الكبرى أن منصات التواصل الاجتماعي أعطت لكل شخص – سواء كان سليماً، أو مريضًا نفسيًا – الفرصة لينشر فكره، والـمشكلة الأكبر أن خوارزميات هذه الـمنصات تركز على التفاعلية التي تزداد عندما يتم طرح آراء شاذة، أو غير جيدة، أو مليئة بالإثارة الرخيصة، وغيرها.نتمنى ونحن ما زلنا نعيش في حمى الجدل حول القانون الجديد للجرائم الإلكترونية الذي أصبح واقعًا، أن نرى مطاردة حقيقية لمن يخدش الوحدة الوطنية، ولمن يغتال الشخصيات الناجحة، ولمن يستعمل الإنترنت لبث مرضه، والتعبير عن حالة غير مستقرة يعيشها، وأن نرى ذلك يطبق على الجميع، ووقتها، ستقل المعارضة للقانون، لأن الناس ستشعر أنه تم فعلًا مطاردة من يستحق المطاردة من خلاله، فينظف الفضاء الرقمي، ويصبح متاحًا لمن ينشر الـمحبة، والكلام المنطقي، والعلمي، والموزون.منصات التواصل الاجتماعي خلقت حالة من البلبلة تحتاج منا إلى وعي وإعادة تربية أنفسنا على حب النجاح، والخروج من السلبية، وتقديس الإنجاز القائم على معايير منتجة، وليس مجرد اجترار للماضي، والتركيز على الافتخار بما لا يفتخر به، وكأننا عدنا إلى زمن الجاهلية حيث القصائد التي تمجد البعض، وفي الواقع لم يكن سوى الغبار، والألم، والحزن.حياتنا فيها جوانب إيجابية، تستحق أن نركز عليها، لنعظمها، فنحقق الاستقرار بشكل أكبر، ونحدث النمو الاقتصادي، ونقلل من مشاكلنا، ونبني مجتمعًا متكافلا، متعاضدا، يقف في وجه التحديات التي نجابهها وما أكثرها. بلدنا عظيم، وشعبنا في غالبيته طيب، ويستحق الأفضل.