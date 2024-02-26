حزب الأنصار الأردني يثمن عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة

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عمان-الغد- ثمن حزب الأنصار الأردني مواقف الأردن قيادة وشعبا والداعمة للأشقاء في فلسطين، بعد تنفيذ القوات المسلحة مساء اليوم الإثنين، احدى أكبر عملية الإنزال الجوي إلى قطاع غزة والتي جسدت رسالة هامة للعالم والمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان على اهلنا في قطاع غزة وادخال المواد الاغاثية لهم.وأشار الحزب الى ان مواقف الاردن الراسخة رسوخ ثوابته وبوصلتها فلسطين لن تألوا في دعم الاهل في غزة والضفة الغربية عبر تقديم كافة اشكال الدعم سياسيا وإغاثيا.وقال أمين عام الحزب عوني الرجوب، ان عمليات الانزال الاردنية سواء تلك التي نفذتها القوات المسلحة الاردنية الباسلة التي تمت بالتعاون مع الاصدقاء تشكل كسرا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني والدبلوماسية الاردنية، والتي تتوائم مع النبض الشعبي ومواقف الاردنيين كافة بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.وفي الوقت الذي يثمن فيه حزب الانصار الاردني المواقف الاردنية الشجاعة يشجب ويستنكر موقف المجتمع الدولي الصامت على المجازر التي ترتكب بحق اهلنا في القطاع.ودعا الرجوب الأردنيين إلى الالتفاف خلف القيادة الهاشمية الخفاقة وقواتنا المسلحة الأردنية، مؤكدا ان عزائم الاردنيين لن تلين وستبقى تدافع بشتى الوسائل عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة على ترابه الوطني مكما سيبقى الاردن شعبا وقيادة عونا لفلسطين واهلها.عاش الاردن حرا ابيا قويا منتصرا لقضايا امته ومدافعا شرسا عن فلسطين وشعبها.