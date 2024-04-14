حزب "تقدم" يؤكد ضرورة الوقوف خلف الملك والقوات المسلحة لحماية أمن الأردن

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وشدد البكار في بيان للحزب اليوم الأحد أهمية دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية أمن واستقرار الأردن من عبث أي طرف كان ولن تسمح به تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن الأردن لن يسمح لأي جهة كانت باستغلال أجواء المملكة لأغراض عسكرية.وأكد أن الحزب داعم دائما لمواقف جلالة الملك عبد الثاني وجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، مضيفا أن الأجواء الأردنية غير مستباحة ولن يسمح لأي جهة كانت بإستغلالها لغايات تخدمها.ودعا البكار المواطنين إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الإشاعات والأخبار غير الصحيحة التي يتم تداولها بين الحين والأخر والوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن الوطن واستقراره من أي مخاطر قد تحدث في المنطقة.