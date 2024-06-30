 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزيران 2024 يسجل أعلى معدل له في الأردن منذ أكثر من 100 عام

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن شهر حزيران الحالي قد شهد منذ بدايته وحتى اواخره درجات حرارة اعلى من معدلاتها اليومية العامة بحوالي (3-10) درجات مئوية.

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وأشار آل خطاب إلى أن ذلك نتيجة استمرار تأثر المملكة بكتل هوائية حارة وجافة مرافقة لامتداد المنخفض الموسمي الحراري، مما ادى الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة واستمرار الاجواء الحارة والجافة فوق المرتفعات الجبلية والسهول بما فيها العاصمة عمان والتي كانت حارة جداً احياناً، فيما سادت اجواء حارة جداً في اغلب أيام الشهر في مناطق البادية والاغوار والعقبة. 


وقد تعرضت المملكة خلال حزيران 2024 الى موجتي حر الأولى كانت في الفترة 2-8/06/2024 واستمرت لمدة 7 أيام، فيما كانت الموجة الثانية في الفترة 12-20/06/2024 واستمرت لمدة 9 أيام وهي أطول موجة حرعلى مستوى الشهر شهدتها المملكة خلال شهر حزيران الحالي 2024، فيما تعتبر موجة الحر الذي تعرضت لها المملكة في شهر آب العام الماضي هي أطول موجة حر في السجل المناخي الأردني والتي استمرت لمدة 13 يوم خلال الفترة (12-24) آب. 


وأضاف آل خطاب بأن اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في محطة رصد مطار عمان المدني في شهر حزيران هذا العام بلغت 40.8 س° بتاريخ 15/06/2024 مسجلةً رقماً قياسيا جديداً لشهر حزيران في سجلها المناخي، فيما سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي اعلى درجة حرارة عظمى في العاصمة عمان بتاريخ 14/06/2024 وبلغت 41.5 س°.


 اما على مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة اعلى درجة حرارة عظمى على مستوى المملكة بلغت 47.8 درجة مئوية بتاريخ 14/06/2024 مسجلةً رقماً قياسيا جديداً لشهر حزيران في سجلها المناخي.


وقد بلغ معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني في العاصمة عمان 36.2 درجة مئوية وهو اعلى معدل شهري يشهده شهر حزيران منذ أكثر من 100 عام والذي زاد عن معدله الشهري العام بمقدار 5 درجات مئوية.


وأفاد آل خطاب بأن  اغلب ليالي شهر حزيران 2024 قد شهدت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الصغرى عن معدلها اليومي العام بحوالي (2-10) درجة مئوية، حيث بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى لشهر حزيران 2024 في مطار عمان المدني 23.2 س° وبزيادة عن معدله الشهري العام بمقدار 4.5 درجة مئوية متجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2016 والبالغ 20.9 درجة مئوية.

وتشير السجلات المناخية في بنك المعلومات المناخية الوطني لدى إدارة الأرصاد الجوية والذي يزيد عن 100 عام بان المعدل الشهري لدرجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر حزيران 2024 قد تجاوز رقمه القياسي السابق بمقدار 2.5 درجة مئوية والذي سجل في حزيران عام 2012 وبلغ 33.7 درجة مئوية، كما تساوى المعدل الشهري لدرجة الحرارة العظمى في حزيران 2024 مع الأرقام القياسية للمعدل الشهري لدرجة الحرارة العظمى لشهري تموز وآب. 


كما تشير توقعات النماذج الفصلية لعدد من المراكز العالمية والمعتمدة لدى إدارة الأرصاد الجوية  بأن معدل درجات الحرارة خلال شهري تموز وآب وايلول سوف تكون اعلى من معدلاتها العامة بمقدار 1.0 -1.5 درجة مئوية وباحتمالية تتجاوز 90%.

الرسم البياني يبين انحراف المعدل الشهري لدرجة الحرارة لشهر حزيران عن معدله الشهري العام في مطار عمان المدني للأعوام (2024-1985).


 

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