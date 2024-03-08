حشود في وسط البلد تندد باستمرار العدوان على غزة (صور)

انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.

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والمسيرة نظمها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، وأدان المشاركون فيها صمت المجتمع الدولي إزاء المذبحة التي تجري في غزة وتجويع سكانها وإبادته.



ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.

وطالبوا بإسقاط معادة وادي عربة ووقف التطبيع مع الكيان.

ورفعوا صور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وشبهوه بالنازيين.









