حشود في وسط البلد: غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء

انطلقت من المسجد الحسيني في وسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة ضخمة بعنوان "غزة ليست وحدها.. جمعة الشهداء"، نددت بالعدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحت منظر ومسمع العالم.



واعتبروا أن العدوان الإسرائيلي لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.



ولفتوا إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأن ينظر إلى العدوان بمباركة وصمت.

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إلى ذلك ارتدت سيدات شاركن في المسيرة أكفانافي رمزية تضامنية مع الشهداء في الأرض المحتلة.