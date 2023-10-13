حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

يحاول المئات من الأردنيين الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في فلسطين.
ومنع الأمن الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، واعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.
#عاجل | الان.. حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة (صور)— جريدة الغد (@AlghadNews) October 13, 2023
رابط الخبر: #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/57b7AiEIS0
حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية— جريدة الغد (@AlghadNews) October 13, 2023
تصوير: حابس العدوان #الغد #فلسطين #الأردن pic.twitter.com/6i2rQw6ULP