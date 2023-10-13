الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

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يافطة مرفوعة تندد بجرائم الحكومة الإسرائيلية - تصوير أمير خليفة
تصوير: أمير خليفة
يحاول المئات من الأردنيين الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في فلسطين.

ومنع الأمن الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، واعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.اضافة اعلان











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