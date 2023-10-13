حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود (صور وفيديو)

حابس العدوان

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حشود من الأردنيين يحاولون الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية



تصوير: حابس العدوان #الغد #فلسطين #الأردن pic.twitter.com/6i2rQw6ULP — جريدة الغد (@AlghadNews) October 13, 2023

تصوير: أمير خليفةيحاول المئات من الأردنيين الوصول إلى أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية، نصرة لغزة والمقاومة الفلسطينية في فلسطين.ومنع الأمن الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، واعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.