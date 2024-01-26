الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية".. مسيرة في البلد لكسر الحصار

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جانب من المسيرة

انطلقت اليوم الجمعة من امام المسجد الحسيني بعد صلاة الظهر مسيرة نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت عنوان: "حصار غزة أمريكي بأيدٍ عربية.. اكسروا الحصار".

وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.

ونددوا بالدور الرئيسي لأمريكا والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني من خلال تزويد المحتل بالسلاح والامداد به، وتعطيل ارادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمحتل الاسرائيلي، معتبرين امريكا هي اساس الارهاب الصهيوني.

واستهجن المشاركون في المسيرة استمرار حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط مطالبات للدول العربية ودول العالم باتخاذ اجراءات فعالة لكسر الحصار واسناد غزة بالمساعدات الاغاثية والانسانية والطبية.

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وطالبوا الحكومة بقطع كافة العلاقات مع المحتل والغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.

 

كما طالبوا بطرد السفيرة الامريكية من عمان والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.


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