الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حقوق الإنسان ولغة القوة والمصالح

د. محمود أبو فروة الرجبي
د. محمود أبو فروة الرجبي
مؤلم جدا أن نتناقش ونحن في الألفية الثالثة في مواضيع حقوق الإنسان، ومدى أحقية أي شعب بها، وأن يصبح موضوع إذا ما كان البشر كلهم متساوون في الحقوق والواجبات مثار جدال، أو أن هناك جنسية أفضل من أخرى، وعرقا أرقى من آخر؟ وهكذا. اضافة اعلان
قد يظن من يقرأ الفقرة الأولى من المقال أننا نصف حالة كانت موجودة لدى البشر في القرون الوسطى، ولكننا للأسف، نحيا الآن في زمن ظن العالم أننا رمينا تلك النقاشات وراء ظهورنا، وأن حقوق الإنسان والمساواة أصبحت أمرا بديهيا غير خاضع للنقاش، لكن هل هذا فعلا يحصل في الواقع؟ 
في الحقيقة أن العدوان الإسرائيلي على غزة كشف نفاق عقود طويلة من الأقاويل المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين البشر، والتي كانت مثار جدل في جديتها في العالم كله، ولكن ما حصل في غزة حسم الجدال لصالح من يقول بنفاقية وكذب هذه الأقاويل التي تصدر عن غالبية دول الغرب، بحيث أصبحت مجرد شعارات ترفع، أو أخلاقيات مثالية لا تجد لها على أرض الواقع تطبيقا.  
فلسطين ليست الحالة الوحيدة التي يظلم فيها الإنسان، ورغم أنها كانت خلال عقود الـمحك الذي سقطت من خلاله العديد من المقولات حول هذا الأمر، واختبرت كثيرا مما يقال عن الإنسان وحقوقه، بل إن التفاوت الاقتصادي العظيم، واحتكار الثروة لصالح الغرب، وحجب التطور العلمي الكبير عن أجزاء من العالم، والدخول في لعبة السلاح والدواء كمحرك للقرارات الدولية، وإشعال الحروب من أجل شركات عابرة للقارات هو أكبر خرق لحقوق الإنسان، ويعد تلاعبا بالكتلة الأكبر من البشر لصالح مجموعات بشرية صغيرة تعيش في ترف وأبهة، بينما مليارات الناس تكدح لتؤمن بالكاد لقمة عيشها. 
الغرب هو الأقوى في هذا العصر، وقد خلف في معظمه قوى استعمارية قامت على استغلال ثروات الآخرين وسرقتهم، وللأسف أن هذا الاستعمار تحول من شكل لآخر، فهو لا يفنى ولا يستحدث ولكنه يتحول من شكل لآخر، ومع انتشار الشركات العابرة للقارات، وانهيار شبه كامل للطبقات الوسطى في دول عديدة، أصبحت مقولة المساواة بين البشرية على الـمحك، وفكرة خيالية غير قابلة للنـزول على الواقع.  
يبدو أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية لم يتعلم من دروس الـماضي، وأن أكبر الأخطاء التي تقع بها الدول العظمى هو اختيار القوة بدلا من المسؤولية الأخلاقية، فقد أكدت الأحداث على مر التاريخ أن القوة تذهب، والقوة الأخلاقية تبقى هي الضامن الأكبر لاستمرارية أي حضارة، وأن حضارات كبرى انهارات عسكريا بعد أن تهاوت أخلاقيا في البداية وليس العكس. 
ما يزال العقل الغربي الجمعي محكوما بعقلية التفوق العرقي، ويعيش في هاجس فائض القوة الناجمة عن التطور العلمي، وتاريخيا فإن هذا هو الذي يؤدي إلى انهيار الحضارات، لأن طبيعة السيرورة والصيرورة التاريخية تؤدي إلى بحث الإنسان الدائم عن بديل أكثر إنسانية وحضارية مع كل حضارة تذوي، وتفشل في تحقيق العدل والـمساواة والإنسانية بين البشر. 
وللعلم، فإن إشكالية انهيار الطبقة الوسطى، ومعيشة غالبية الناس في صراع من أجل البقاء، وانحسار الثروة في يد فئة قليلة من الناس ليست سمة من سمات غالبية دول العالم الثالث، بل هي موجودة في العالم الأول، وقد أدت الرقمية إلى تفاقمها بشكل هائل، وقد بدأت تظهر آثارها في قلاقل، واحتجاجات، وغضب، وعدم رضا في صفوف فئات اجتماعية عديدة هنا. 
لن يستمر العالم على هذا المنوال، فكل إنسان لديه قدرات، وأحلام بغض النظر عن عرقه، ولونه، وأصله، ودينه، وفكره، ولكن مشكلة غالبية الدول الغربية أن تفوقهم غير المسبوق جعلهم يفكرون وهم يتعاملون مع العالم وكأنهم الأبطال المطلقون في فلم (أكشن أميركي)، والآخرون مجرد (كومبارس)، وكلنا يعرف أن الأحداث في الأفلام تدور كلها من أجل البطل، ولا حقوق للآخرين، فهم مجرد مراقبون، وللأسف أن العالم يتحول الآن إلى فلم أكشن أميركي حقيقي بكل ما يحمله ذلك من معاناة إنسانية وأخلاقية.  
ما دام العالم يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بانتقائية، وبمعايير مزدوجة، ووفقا لمنطق ولغة القوة والمصالح، فلا بد ووفقا لحركة التاريخ أن يسقط، ويعيد الإنسان إنتاج حضارة جديدة قائمة على العدل والمساواة، والإنسانية. 
لا أحد يعرف كم سيستمر الجحيم الذي تعيش فيه البشرية، ولكننا ندرك أن العدالة في طريقها إلى العالم وإن طال الزمن.   
قبل الحديث عن الظروف الحالية، لا بد من النظر إلى جذور ما يحصل ووضعه في سياقه الحقيقي كي نفهمه بشكل صحيح.
حقوق الإنسان يجب أن تكون عادلة. 
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