حلقة جديدة من مسلسل الطفل مناصرة في سجون الاحتلال.. "من يتذكر"؟

غادة الشيخ

تتجدد هذه الأيام ذكرى مرور ثمانية أعوام على اعتقال الأسير الفلسطيني الطفل أحمد مناصرة، صاحب المقولة الشهيرة: "مش متذكر"، الذي دخلت ملابسات اعتقاله والتحقيقات التي أجريت معه، حقل المسلسلات المأساوية الطويلة جداً، فيما لا ترد حتى الآن أي إشارة أو تلميح لنهاية مبشرة أو منصفة بحق هذا البطل الذي لم يعد صغيرا بل عملاقا نحتت قامته السجون والتحدي.

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وكان دخل الأسير مناصرة الشاشة والذاكرة العربية، منذ كان طفلا في الثالثة عشرة من عمره عام 2015، عندما تعرض خلال تجوله في واحدة من أحياء القدس هو وصديقه لعملية دهس وضرب وإطلاق رصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أنه كان يخطط لعملية طعن، وأسفرت الحادثة عن وفاة صديقه واعتقاله هو، كما أسفرت عن دخول مناصرة مرحلة حياتية جديدة أجهضت طفولته، ونسفت بداية شبابه، وحديثاً أطاحت بصحته.



عاد هذا اليوم صاحب مقولة: "مش متذكر" إلى مشهد الأخبار العربية ليلقى معاناة جديدة أضيفت إلى مسلسل التنكيل به، وهي، بحسب ما تداولته وسائل إعلام فلسطينية، إصابته بفقدان تدريجي للبصر، مع ظهور أعراض إصابته بالفصام، جراء مضي عامين على سجنه في العزل الانفرادي، ومنعه من التعرض لأشعة الشمس من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وبات واضحا أن تبعات العزل الطويل بدأت تنعكس على حالته الصحية والنفسية.



ووفق تصريح لوالد مناصرة لوسائل إعلام فلسطينية ومنظمات دولية تتابع قضيته، أفاد بأن ابنه: "يتعرض لأبشع الظروف الصحية والنفسية، وهو ممنوع من رؤية الشمس".



وكشف أبوه عن تخوفه من التطورات غير المطمئنة لحالة ولده، الذي يعاني منذ ثمانية أعوام من أبشع ظروف الاعتقال ومخالفتها للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، والتي بدأت باعتقاله طفلا، ومر بظروف تحقيق مهينة ومحطمة لكرامة الإنسان، وانتهاء بتهديد بصره وحالته النفسية.



دولياً، يعد اعتقال الأسير مناصرة منذ اللحظة الأولى، مخالفة صريحة للقوانين الدولية، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها 16 على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، كما تنص على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".



وبحسب تقارير مؤسسات الأسرى في فلسطين، كهيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 حتى نهاية 2022 نحو مليون فلسطيني، فيما سجل أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال (دون سن 18 عاما).



واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2022 نحو 882 طفلا فلسطينيا، منهم 654 من القدس، ويشكلون الغالبية العظمى بنسبة 74.1 % من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022.



وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2022 نحو 150 طفلا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد آخر في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.



ومن يتصفح شريط الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، يسرح قليلا ثم يستذكر صاحب عبارة: "مش متذكر" الأسير أحمد مناصرة، ويمر في عقله شريط أخبار يعود به إلى العام 2015، فيستحضر ذلك المشهد الذي حرق قلوبا كثيرة، عندما كان مناصرة يرتعش من شدة الخوف وهو جالس في غرفة التحقيق، ويقسم ويحلف ويردد للمحقق: "مش متذكر.. والله مش متذكر".



وأصبحت تلك العبارة شعاراً على لافتات في شوارع وعواصم عربية، ورسمت على جدران شوارع في القدس والضفة الغربية وغزة، كما طبعت على "تي شيرت"، واعتمدت صورة شخصية لحسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما نقلها لأحمد مناصرة زائرون في معتقله، أو من قبل محاميه، الذين أسر لهم في آخر جلسة له في المحكمة بأن أكثر من اشتاق إليهم هم أهله.



ومن المأمول بعد انتشار خبر تدهور حالة مناصرة البصرية والنفسية أن تعاود صورته المثول لتحفيز الذاكرة العربية عن قصة هذا الطفل الذي بات شاباً متهالكا، وتعود صوره من جديد لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وجدران شوارع جديدة في فلسطين والبلاد العربية، لكن السؤال هل سيقوى هو على إبصارها من جديد؟ أم ستحل عبارة: "مش قادر" بدلاً من "مش متذكر" في قاموس عبارات مناصرة؟

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