الجمعة 15 أيلول 2023
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"حماية الصحفيين" ومعهد الجزيرة للإعلام يطلقان دورة "بناء القصة الرقمية"

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على هامش "ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال"
انطلقت اليوم الجمعة الموافق 15/9/2023 الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "بناء القصة الرقمية" والتي ينظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون والشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام، ومنصة +AJ.اضافة اعلان
وتأتي هذه الدورة التدريبية على هامش "ملتقى الإعلام والاتصال" الذي تبدأ أعماله يوم الأحد 17/9/2023 ويستمر إلى يوم الثلاثاء 19/9/2023.
الدورة التدريبية تركز على تعزيز وتطوير الإلمام بخصائص المنصات الرقمية المتعددة، وفهم جمهور المنصات وتحديد احتياجاته، وبناء السكريبت لقصص المنصات الرقمية، بإلإضافة إلى الإنتاج الفني والإبداعي للقصة.
وثمن الزميل نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، الشراكة المثمرة مع شبكة الجزيرة الإعلامية، موضحا أن هذه الدورة التدريبية تأتي قبل يومين من بدء أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي يسلط الضوء على على واقع الإعلام ومستقبله في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي، وتأثيره وتأثره بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويتولى التدريب، المدرب عامر السيد عمر، المدرب في منصة +AJ التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية.
يشارك بالدورة 21 مشاركاً ومشاركة يمثلون طيفاً واسعاً من الصحفيين والصحفيات، والناشطين والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من طلاب وطالبات كليات الإعلام والصحافة في الجامعات الأردنية.
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