 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماية الصحفيين " يدين الاعتداء على رئيس تحرير الغد

مركز-حماية-وحرية-الصحفيين-الاردن-عمان-1024x683-1
مركز حماية وحرية الصحفيين

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الاعتداء الذي تعرض له رئيس تحرير جريدة الغد الزميل مكرم الطراونة.


وطالب "حماية الصحفيين " الاتحاد الاردني  لكرة القدم بالتحقيق فيما تعرض له الزميل الطراونة، ومساءلة من ارتكب هذا الاعتداء، واعلان نتائج التحقيق ، والاجراءات التي اتخذت.

اضافة اعلان


ودعا حماية الصحفيين اتحاد كرة القدم لمراجعة الاجراءات التنظيمية المتبعة لدخول المباريات، مؤكدا اهمية ان تكون التدابير المطلوبة ميسرة، وتشجع الجماهير على الحضور، وتضبط امن الملاعب.


واعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن تهنئته للاردنيين والاردنيات بفوز المنتخب الاردني لكرة القدم في مباراته على طاجكستان ، متمنيا لمنتخب النشامى مزيدا من الانتصارات.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
620234143459499052719

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة على المملكة الجمعة

منذ8 ساعة
اغلاقات مرورية

الخطة المرورية لإغلاقات وتحويلات فعاليات اليوبيل الفضي الأحد (فيديو)

06 حزيران 2024
جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل

جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل لـ كريم يزيد المفتي

06 حزيران 2024
6661acc0a0b8e

الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز إيواء النازحين في غزة

06 حزيران 2024
638532822924909809

الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

06 حزيران 2024
70098031_2720151958015121_8843980597593374720_o

الأمانة: إغلاق 94% من الشكاوى والملاحظات خلال أيار الماضي

06 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28
 