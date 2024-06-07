"حماية الصحفيين " يدين الاعتداء على رئيس تحرير الغد

أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الاعتداء الذي تعرض له رئيس تحرير جريدة الغد الزميل مكرم الطراونة.



وطالب "حماية الصحفيين " الاتحاد الاردني لكرة القدم بالتحقيق فيما تعرض له الزميل الطراونة، ومساءلة من ارتكب هذا الاعتداء، واعلان نتائج التحقيق ، والاجراءات التي اتخذت.

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ودعا حماية الصحفيين اتحاد كرة القدم لمراجعة الاجراءات التنظيمية المتبعة لدخول المباريات، مؤكدا اهمية ان تكون التدابير المطلوبة ميسرة، وتشجع الجماهير على الحضور، وتضبط امن الملاعب.



واعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن تهنئته للاردنيين والاردنيات بفوز المنتخب الاردني لكرة القدم في مباراته على طاجكستان ، متمنيا لمنتخب النشامى مزيدا من الانتصارات.