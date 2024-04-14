خبير عسكري لـ"الغد": الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه لأي رد إسرائيلي ضد إيران

حمزة دعنا

أكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، أن الهجوم الإيراني ضد "إسرائيل" الليلة الماضية عمل على وجود تحول في المنطقة وظهور توازن جديد بالنسبة لها وهي تمتلك القوة الصاروخية الردعية في المنطقة بشكل عام.

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وبين أبو نوار لـ"الغد"، أن "محور المقاومة وصل مع إسرائيل لعملية الدمار الشامل المؤكد المتبادل بقيادة إيران، ولا بد من تأثر الأردن نتيجة وجوده في قلب الصراع كموقع جغرافي".



وأوضح، أن "الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه لأي عمل عسكري، ولا أحد لغاية اللحظة يستطيع الجزم بأنواع الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت".



وأكد أن إسرائيل لا تمتلك اللوجستية الكاملة لضرب إيران لأنها بحاجة إلى مئات الطائرات ذهابا وإيابا خصوصا وأن الدول العربية لن تسمح لها باستخدام أجوائها أو الهبوط في مطاراتها أو استخدام المناطقة الصحراوية لأي عمل عسكري.

وتوعدت إسرائيل الرد على إيران بسبب هجومها الليلة الماضية، وسط تحذيرات من تحول الصراع إلى حرب إقليمية واسعة.