الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير عسكري يقدّر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

خبير عسكري يقدر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية
خبير عسكري يقدر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية
قدر الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات أن عدد القتلى من جيش الاحتلال يتراوح من (600-700) قتيل منذ بدء العملية البرية في غزة، استنادا إلى عدد الآليات التي تم تدميرها وما أعلنه الإعلام العسكري لـحماس.اضافة اعلان

واعتمد اللواء الحسنات على معادلة بسيطة استند فيها إلى ما أعلنته قوات حركة المقاومة الإسلامية- حماس عن تدمير لـ 136 آلية عسكرية لقوات الاحتلال امس، وأيضا تدمير 17 آلية عسكرية صباح اليوم، وبجمع هذين الرقمين يبلغ عدد الدبابات 153، مع ضرب هذا الرقم في حمولة دبابة "الميركافا" الواحدة في الحد الأدني وهو 4 أفراد وهو طاقم الدبابة، علما أن أنواع دبابات المريكافا مهيأة لاستيعاب 6 عناصر آخرين. 
ومنذ بدء العدوان على غزة، لا يعلن جيش الاحتلال كعادته عن خسائره البشرية وآلياته العسكرية التي تكبدها بشكل دقيق، في محاولة منه لتخفيض عدد القتلى. 

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