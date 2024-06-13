 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطط أمنية ومرورية خلال عطلة عيد الأضحى

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رجل أمن

أعلنت مديرية الأمن العام، مباشرتها بتنفيذ خطتها الأمنية لعيد الأضحى المبارك التي تشمل جميع الإجراءات والخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية المتخذة للتحفيف على المواطنين، وتوفير بيئة آمنة للتسوق، وأداء الواجبات الدينية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المختلفة.

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وأكدت المديرية على اتباع الإدارات المرورية لجملة من الإجراءات الهادفة لتنظيم الحركة المرورية وتأمين السلامة على الطرقات، فيما ستقوم مديريات الشرطة والإدارات والوحدات المختصة بتسيير الدوريات باللباسين المدني والعسكري في الأسواق والأحياء والتجمعات.


من جانبها، وضعت مديرية الدفاع المدني كوادرها العاملة ضمن جاهزية عالية وقدرة على الاستجابة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، داعية إلى انتهاج السلوك الوقائي والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث.


وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية لمديرية الأمن العام وحرصها على إبقاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في تواصل مع محيطهم الخارجي ستفتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها أمام ذوي النزلاء بزيارات خاصة وعادية اعتباراً من أول أيام العيد.


ودعت مديرية الأمن العام إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالسلوكيات الآمنة خلال التسوق، وعدم ترك الأطفال أو المقتنيات في المركبات، والابتعاد عن أوقات الذروة قدر الإمكان عند التسوق، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والقيادة بطريقة آمنة دون ارتكاب المخالفات المتحركة والخطيرة، أو المخالفات الثابتة والتي قد تشكل إعاقات مرورية تتسبب بحدوث الازدحامات.


كما دعت المديرية إلى التعاون مع مرتباتها العاملة بالميدان، والاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة؛ حفاظا على سلامة الجميع.

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