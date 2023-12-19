الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي.. متقاعدون عسكريون ونشطاء إعلاميون: الأردن بقيادته الهاشمية، نصير للشعب الفلسطيني

متقاعدون عسكريون ونشطاء إعلاميون: الأردن، بقيادته الهاشمية، نصير للشعب الفلسطيني والمدافع الأول عن قضيته العادلة
متقاعدون عسكريون ونشطاء إعلاميون: الأردن، بقيادته الهاشمية، نصير للشعب الفلسطيني والمدافع الأول عن قضيته العادلة

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المتقاعدين والمتقاعدات العسكريين وإعلاميين وناشطين في مجال الإعلام الرقمي.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي إلى الحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزاز جلالته بهم.

واستعرض العيسوي، في كلمة له، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة، التي يبذلها من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، الدفع لوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة.

وقال العيسوي إن الأردن يقف بكل صلابة في وجه ما يتعرض له الأهل في غزة والضفة الغربية من عقاب جماعي، وهو ما عبر عنه جلالة الملك قولا وجسده فعلا من خلال توجيهاته وتصريحاته وجولاته واتصالاته، التي يؤكد خلالها بضرورة وقف العدوان الغاشم وضرورة مساندة الأشقاء وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

اضافة اعلان

 



 وأضاف أن الأردن دوما، بقيادته الهاشمية، في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطنيين وفي مقدمة المدافعين عن حقوقهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه "منذ بدء الحرب على غزة، وقف الأردن بصلابة، حيث وجه جلالة الملك جميع المؤسسات الوطنية لتقديم كل أشكال الدعم للتخفيف عن الأشقاء، فكانت المستشفيات والمساعدات الإنسانية والإغاثية والإنزالات الجوية لغزة".

ولفت إلى مواقف جلالة الملك الشجاعة والمتقدمة في كل المحافل الدولية، ويقوم  بجهود مكثفة، على كل الصعد، لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والتأكيد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب للمنطقة، إلا المزيد من الدم والدمار.

وبين أن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار، مستعرضا الدور المهم لجلالة الملكة رانيا العبدالله لجهة إبراز حقيقة الظلم والدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والذي عبرت عنه من خلال مقابلات متلفزة مع محطات عالمية.

 وأشار، في هذا الإطار، إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، في إبراز صلابة الموقف الأردني من خلال إشرافه المباشر على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لقطاع غزة، ومتابعة سموه بنفسه عن كثب  تأمين المساعدات للأشقاء.

كما لفت إلى شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عندما شاركت في عمليات إنزال المساعدات الطبية والإغاثية الخامسة للمستشفى الميداني في قطاع غزة، رغم المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات الإنزال في مثل هذا الظروف.

وأكد أهمية الدور، الذي يقوم به المتقاعدون العسكريون من القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، باعتبارهم رديف للجيش العربي المصطفوي ورفاق سلاح جلالة الملك.

وأشار إلى ما يقوم به نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الذي يذودون عن حمى الوطن والحفاظ على منجزاته وصون مقدراته، ودورهم الإنساني النبيل في معالجة المرضى والمصابين في غزة ونابلس وجنين.

وقال العيسوي إنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، إلا أن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات وحماية أمنه واستقراره بحكمة قيادته وحرص ووعي الأردنيين، مؤكدا أن الأردن القوي هو الأقدر على مساندة ودعم أشقائه والدفاع عن قضايا أمته العادلة.

وتابع "لقد قدم الأردن، خلال هذه الظروف الصعبة صورة ناصعة لتماسك جبهته الداخلية وقوة موقفه الذي يقوده جلالة الملك بكل حكمة واقتدار لوقف الحرب على غزة والتصدي لجميع الإطروحات التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من وطنهم".

من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم في خندق الوطن، خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع مواقفه المشرفة والشجاعة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقالوا "نحن مع جلالة الملك، لا نخلف وعدا ولا ننقض عهدا"، مشيدين بحكمة جلالته ورؤيته الحكيمة ومواقفه الشجاعة والواضحة في التعامل مع الأزمات، التي تشهدها المنطقة، بما يخدم المصالح الوطنية وقضايا أمته العربية والإسلامية.

 وأشاروا إلى أن الأردن، قيادة وشعبا وحكومة، كانَ وسيظل دوما االنصير للشعب الفلسطيني الشقيق، والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، بإعتبارها قضيته المركزية.

 ولفتوا إلى الدور المحوري والجهود التي يبذلها الأردنُ، بقيادة جلالة الملك، في هذه الفترة الحرجة، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وكشف حقيقة  الجرائم، التي ترتكب بحق الأشقاء في غزة والضفة الغربية، والتأكيد على حقهم باقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

 وأكدوا أن الأردن سيبقى  حصنا منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره، مشددين على أنهم سيتصدون، وجميع الأردنيين، لكل دعاة الفتنة والتشكيك وبث الإشاعات المغرضة.  

واشادوا  بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في توضيح حقيقة ما يجري في غزة والضفة الغربية من دمار وقتل، للرأي العام العالمي، من خلال مقابلات متلفزة مع محطات عالمية.

وقدروا عاليا جهود سمو ولي العهد، وحرصه على مرافقة بعثة المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، وإشرافه الميداني المباشرعلى إرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية المتواصلة للأشقاء الفلسطينيين.

ولفتوا إلى شجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، عندما مشارمتها في عملية إنزال جوي لمساعدات ومستلزمات  طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس،  مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين ودعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين.

وأكدوا أهمية  الموقف الشعبي المساند لقيادته في سعيها الدؤوب بوقف الحرب على غزة وضمان استمرار تدفق المساعدات المتنوعة للأشقاء في غزة.

ولفتوا إلى أهمية دور الشباب والإعلام ومن ضمنه الإعلام الرقمي في تسليط الضوء على المواقف الوطنية وايضاح الصورة الحقيقية لمواقف الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، التي تشكل مصلحة وطنية اردنية.

وأكدوا ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر هي سياج الوطن وخط الدفاع الأول عنه.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_b712d509c5f039e663cbe17939dd5e5f

القسام تقصف تل أبيب

منذ 14 دقيقة
file (3)

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري

منذ 20 دقيقة
الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال الطاقة

الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال الطاقة

منذ21 ساعة
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - (أرشيفية)

توقيف موظف أوقاف اسبوعًا تطاول على أموال الأيتام

منذ23 ساعة
الجيش العربي

مصدر عسكري: مليشيات التهريب على الحدود تستخدم قذائف صاروخية

منذ24 ساعة
حرس الحدود

الاشتباكات بين القوات المسلحة مع مهربي مخدرات لا تزال مستمرة

18 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلام حساس عن حرب الحدود السورية

ماهر أبو طير |اليوم

مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عجز الموازنة الكلي

سلامة الدرعاوي |اليوم

سيناريوهات الاحتلال

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار

زيدون الحديد |اليوم

باب السياسة الموصد في غزة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات | منذ17 ساعة
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 