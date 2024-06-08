 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد العمال يؤكد الموقف الأردني بشأن العدوان على غزة

WhatsApp Image 2024-06-08 at 10.15.53 AM
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ثابت وواضح إزاء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة وحرب الإبادة التي يتعرضون لها، وكان ينادي به قبل الأحداث الراهنة، بأن أصل المشكلة وأسبابها، هو الاحتلال الإسرائيلي الذي انتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويمارس ضدهم أبشع الجرائم الإنسانية. اضافة اعلان

وأضاف الفناطسة، لقد بذل الأردن جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات، بضرورة الوقف التام لأطلاق النار وحرب الابادة على قطاع غزه، وفتح كافة المعابر لايصال المساعدات دون عوائق، والتحذير من مخططات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والتصدي لمخاطر التهجير سواء في غزة أو بالضفة الغربية، مؤكدا أن، ذلك يقودنا إلى ضرورة العودة إلى الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة.  

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، جاء ذلك ضمن كلمة الفناطسة، خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حول أوضاع العمال في فلسطين، ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري، ويشارك به وفد أردني يضم اتحاد العمال، ووزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل وأطراف نيابية. 

وتابع الفناطسة، "نعبّر عن تضامننا القوي مع الشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة وخاصة في فلسطين، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية تستدعي دعمنا وتضامننا أيضا، حيث يعاني الفلسطينيون من الاحتلال والقهر، ويعيشون تحت ظروف صعبة، ويتعرضون للعنف والاضطهاد اليومي، ما يحتم علينا أن نقف بجانبهم وندعمهم في نضالهم من أجل الحرية والعدالة".

وأكد، أن الأردن قيادة وشعبا مستمر بتمكين الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرضهم، لافتا إلى حديث جلالة الملك بصورة دائمة عن رفض الأردن لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين والتشديد على التصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية، وخاصة في القدس ومقدساتها، وضرورة وقف عنف المستوطنين وأشكال التصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية.

ولفت الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال يدعم موقف الأردن الرسمي ويؤكد عليه، قائلا: " التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، ويجب إجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الكافية فورًا ولجميع أنحاء غزة".

وأشار إلى، جهود الأردن رسميا وشعبيا في دعم الأهل في غزة وبشتى الطرق الممكنة، وسعيه المتواصل من أجل إنهاء الحرب، الأمر التي أسهم بإحداث تغير في الموقف العالمي تجاه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى العمل بجدية لإنهاء الاحتلال والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-06-06 at 10.22.53 AM

الفناطسة: النقابات العمالية تلعب دورا مهمًا بالحفاظ على الأمن المجتمعي

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
مركز-حماية-وحرية-الصحفيين-الاردن-عمان-1024x683-1

"حماية الصحفيين " يدين الاعتداء على رئيس تحرير الغد

منذ19 ساعة
620234143459499052719

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة على المملكة الجمعة

07 حزيران 2024
اغلاقات مرورية

الخطة المرورية لإغلاقات وتحويلات فعاليات اليوبيل الفضي الأحد (فيديو)

06 حزيران 2024
جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل

جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل لـ كريم يزيد المفتي

06 حزيران 2024
6661acc0a0b8e

الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز إيواء النازحين في غزة

06 حزيران 2024
638532822924909809

الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

06 حزيران 2024
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 