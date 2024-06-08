خلال مؤتمر العمل الدولي.. اتحاد العمال يؤكد الموقف الأردني بشأن العدوان على غزة

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وأضاف الفناطسة، لقد بذل الأردن جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات، بضرورة الوقف التام لأطلاق النار وحرب الابادة على قطاع غزه، وفتح كافة المعابر لايصال المساعدات دون عوائق، والتحذير من مخططات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، والتصدي لمخاطر التهجير سواء في غزة أو بالضفة الغربية، مؤكدا أن، ذلك يقودنا إلى ضرورة العودة إلى الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، جاء ذلك ضمن كلمة الفناطسة، خلال جلسة خصصت لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، حول أوضاع العمال في فلسطين، ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يستمر حتى 14 من الشهر الجاري، ويشارك به وفد أردني يضم اتحاد العمال، ووزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل وأطراف نيابية.وتابع الفناطسة، "نعبّر عن تضامننا القوي مع الشعب العربي في الأراضي العربية المحتلة وخاصة في فلسطين، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية إنسانية تستدعي دعمنا وتضامننا أيضا، حيث يعاني الفلسطينيون من الاحتلال والقهر، ويعيشون تحت ظروف صعبة، ويتعرضون للعنف والاضطهاد اليومي، ما يحتم علينا أن نقف بجانبهم وندعمهم في نضالهم من أجل الحرية والعدالة".وأكد، أن الأردن قيادة وشعبا مستمر بتمكين الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرضهم، لافتا إلى حديث جلالة الملك بصورة دائمة عن رفض الأردن لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين والتشديد على التصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية، وخاصة في القدس ومقدساتها، وضرورة وقف عنف المستوطنين وأشكال التصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية.ولفت الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال يدعم موقف الأردن الرسمي ويؤكد عليه، قائلا: " التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، ويجب إجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الكافية فورًا ولجميع أنحاء غزة".وأشار إلى، جهود الأردن رسميا وشعبيا في دعم الأهل في غزة وبشتى الطرق الممكنة، وسعيه المتواصل من أجل إنهاء الحرب، الأمر التي أسهم بإحداث تغير في الموقف العالمي تجاه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى العمل بجدية لإنهاء الاحتلال والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.