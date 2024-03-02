السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خمس انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة

63845000538893558435
خمس انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مساء اليوم السبت، وبتوجيهات ملكية سامية، انزالين جويين بطائرتين تابعة لسلاح الجو الملكي لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وبمشاركة أولى للولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة انزالات نفذتها بثلاثة طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي على جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان

ويأتي ذلك، في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.   



وتأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة.      

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 25 إنزالا جويا أردنيا، بالإضافة إلى للاشتراك وتسهيل مهمة 10 انزالات جوية لدول شقيقة وصديقة.
 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1709381278993

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا

منذ4 ساعة
1709378569433

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي

منذ4 ساعة
لينا الحديد تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للأردن إلى الرئيس الفرنسي

لينا الحديد سفيرة للأردن في فرنسا

01 آذار 2024
مبنى أمانة عمان - (أرشيفية)

الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية شهر آذار الجاري

01 آذار 2024
معرش بطيخ

عمان.. بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام السبت

01 آذار 2024
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك في ذكرى تعريب قيادة الجيش: القوات المسلحة تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب الأهل في غزة

01 آذار 2024
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 