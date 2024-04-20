دائرة الأراضي.. توقف طلبات البيع يدويا ابتداءً من صباح الغد

قالت دائرة الأراضي والمساحة، إنها ستوقف اعتبارا من غد الأحد، استقبال طلبات البيع يدوياً من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي التابعة لمحافظة العاصمة.

اضافة اعلان



وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، أنه سيتم في مديريات تسجيل (جنوب وشمال ووسط وشرق وغرب عمان وناعور والموقر) الاكتفاء بتقديم طلبات البيع إلكترونياً من خلال موقع الدارة الإلكتروني www.dls.gov.jo، أو تطبيق سند، ما سيوفر على المتبايعين سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين الوقت والجهد وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أنه لا يتطلب حضورهم إلا عند استماع إقرار المعاملة من خلال رسالة نصية تصل إلى متلقي الخدمة تعلمه عن موعد التوقيع.



وبينت الدائرة أنه بإمكان متلقي الخدمة إنشاء حساب للاستفادة من جميع خدمات الدائرة الإلكترونية وبعد ذلك يقدم طلب البيع من خلال قائمة خدماتي واختيار خدمة البيع وبعد إتمام تعبئة الطلب، تصل متلقي الخدمة رسالة تبين رقم الطلب ليتم بعد ذلك السير بإجراءات المعاملة إلكترونيا، ثم تصله رسالة تعلمه بقيمة الرسوم ورقم أمر الدفع، وأخرى تعلمه بموعد الحضور لمديرية التسجيل للتوقيع على عقود للبيع (استماع الإقرار).



ودعا الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن في حال وجود أي ملاحظة إلى الاتصال على الخط الساخن للدائرة رقم 062006006.



كما نشرت الدائرة فيديو توضيحيا لآلية تقديم الطلب وتعبئته على الرابط التالي": (انقر هنا)