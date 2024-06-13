درجات حرارة مرتفعة طوال أيام عيد الأضحى

أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أن تأثير الموجة الحارة مستمر طوال أيام عيد الأضحى.



ودعا المواطنين بأن تكون الزيارات خلال العيد في الفترة المسائية والليلية، مع التأكيد على متابعة التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

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وقال إن المملكة ستتأثر اعتبارا من اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة جدا وجافة تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة بحوالي 8-9 درجات عن معدلاتها العامة.



وأوضح أن الكتلة الهوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية ومتوقع ان يستمر تأثيرها لعدة أيام وصنفت بموجة حارة وهي الثانية خلال شهر حزيران الحالي.



وأضاف آل خطاب، أن الأجواء ستكون اعتبارا من اليوم حارة جدا وجافة، ومتوقع استمرار تأثيرها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تكون الأجواء في المناطق الجبلية حارة بينما تكون حارة جدا في باقي المناطق مثل البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت مع فروقات قليلة بدرجات الحرارة العظمى خلال الأيام القادمة، والتي من المتوقع ان تسجل في العاصمة عمان بين 38 و41 درجة مئوية، بينما في الجبال بين 35 و37 درجة مئوية، أما في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت بين 44 و47 درجة مئوية.

وأفاد آل خطاب بأن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في كافة المناطق، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء بالمجمل حارة نسبيا لتسجل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية 22 - 27 درجة مئوية بينما في باقي المناطق بين 26 - 31 درجة مئوية.

أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الفترات المسائية والليلية فستكون أعلى من المعتاد، محذرا المواطنين من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في كافة المناطق، خاصة أن هذه الأيام فترة تسوق المواطنين وصيام يوم عرفة، وتبادل الزيارات بالعيد.

وأكد ضرورة عدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس خصوصا مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس.