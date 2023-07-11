الثلاثاء 11 تموز 2023
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دعوة أوروبية جديدة للأردن لإلغاء عقوبة الإعدام لـ"عدم إنسانيتها"

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سفيرة الاتحاد الأوروبي من الأردن: عقوبة الإعدام تنكر الكرامة الإنسانية
دعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا دوسيو، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن ودول الشرق الأوسط التي لم تلغ العقوبة حتى الآن أو تعلقها، مشيرة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سجلت 125 تصويتا من قبل دول دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو توقيفها.اضافة اعلان
  
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي عقدته منظمة "معا" الدولية بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم في فندق حياة عمّان، بمشاركات عربية وإقليمية ودولية.
 
وشددت دوسيو على أن من أولى أولويات الاتحاد الأوروبي في ملف حقوق الإنسان هو إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن ست دول ألغت العقوبة في العام الماضي، و37 دولة صوتت لإلغائها من بينها دول في منطقة الشرق الأوسط.
 
 ووصفت عقوبة الإعدام بأنها "غير إنسانية، وتنكر الكرامة الإنسانية"، وقالت: "يجب أن نثبت أن القتل سلوك خاطئ لكن لا يجوز الرد عليه بالعقاب بالقتل".

Ghada.alsheikh@alghad.jo
مديرية الأمن العام-(أرشيفية)

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