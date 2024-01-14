دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: نقطة تحول في القضية الفلسطينية

د. ليث عبدالله القهيوي

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في خطوة غير مسبوقة، قدمت جنوب أفريقيا دعوى إلى محكمة العدل العليا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة. هذه الدعوى لا تمثل فقط تحولاً في الديناميكيات الدولية، بل تضع الصراع العربي - الإسرائيلي تحت المجهر القانوني الدولي. هذه الدعوى من جنوب أفريقيا تأتي في وقت يشهد تغييرا ملحوظاً في الرأي العام الدولي تجاه إسرائيل. الانتقادات المتزايدة للسياسات الإسرائيلية والمطالبة بالمساءلة قد تعزز من موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية.فعلى المستوى الإقليمي، يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستشجع العديد من الدول على اللجوء للمحكمة الجنائية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، خاصة في أعقاب العدوان الأخير على غزة وما شهدته من جرائم حرب.كما أن الدعوى الجنوب أفريقية ستمنح القضية الفلسطينية دفعة معنوية، فهي تشكل اعترافاً دولياً بحق الفلسطينيين في مقاضاة إسرائيل على جرائمها. لكن البعض يرى أن الأثر الفعلي للشكوى محدود في ظل الحماية الأميركية لإسرائيل.أما على الصعيد الدولي، فقد أحدثت الخطوة الجنوب أفريقية صدمة في إسرائيل، إذ تعد أول شكوى رسمية ضدها أمام المحكمة. ورغم إصرار إسرائيل على براءتها، إلا أن القضية ستشكل عبئاً سياسياً وقانونياً عليها وسط تزايد الانتقادات الدولية لسياساتها.كما ستمثل القضية اختباراً لمصداقية المحكمة الجنائية ومدى قدرتها على محاكمة إسرائيل رغم نفوذها وحلفائها. فالكثيرون يعتقدون أن المحكمة لن تقدم على محاكمة إسرائيل، ما يضرب مصداقيتها. لكن اذا قبلت الدعوى فأن هذا سيمثل انتصاراً للعدالة الدولية.وعلى صعيد العلاقات بين الدول، من المتوقع أن تؤدي القضية إلى توتر بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. كما قد تشجع دولاً أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.إن الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بتقديم شكوى رسمية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ستؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على عدة مستويات:·على المستوى القانوني: ستمثل الدعوى اختبارا حقيقيا لمصداقية المحكمة واستقلالها، فإما أن تثبت جدارتها بالنظر في الدعوى بموضوعية، أو أن ترضخ تحت ضغط إسرائيل وحلفائها مما يعرضها لانتقادات شديدة. تطرح الدعوى تحديات كبيرة. تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو اتهام خطير يتطلب دليلاً قاطعاً. إثبات مثل هذه الجرائم يعد تحدياً كبيراً، لكنه يفتح الباب لنقاش قانوني وأخلاقي أوسع حول العمليات العسكرية في غزة.·على المستوى السياسي: سيكون لقرار المحكمة انعكاساته على مكانة إسرائيل الدولية، فإما أن تتعرض لضغوط سياسية غير مسبوقة إذا قبلت الدعوى، أو أن تفلت من المساءلة مرة أخرى في حال رفض الدعوى مما يشجعها على مواصلة سياساتها العدوانية.·على المستوى الإقليمي: من المرجح أن تشجع الدعوى الدول العربية وخاصة فلسطين على اللجوء إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.·على المستوى الأخلاقي: ستمثل الدعوى انتصاراً لقيم العدالة والمساواة أمام القانون في حال قبولها، وانتكاسة لهذه القيم في حالة رفضها.هذه الدعوى قد تؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وقد تشجع دولا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة. كما أنها قد تعزز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وتضع المزيد من الضغوط على إسرائيل لتغيير سياساتها. من المتوقع أن ترفض إسرائيل الاتهامات بشدة وتعتبر الدعوى محاولة لتسييس القضية. الدفاع عن موقفها سيكون تحدياً كبيراً، خاصة في ضوء الدعم الدولي المتزايد للفلسطينيين. بالنسبة للفلسطينيين، تُعد هذه الدعوى اعترافاً دولياً بمعاناتهم ونضالهم من أجل العدالة. يمكن أن تمنحهم دفعة معنوية وتعزز من مطالبهم بالعدالة والمساواة إجمالا، الخطوة الجنوب أفريقية ضد إسرائيل سترسم ملامح المشهد القانوني والسياسي في المنطقة للأعوام القادمة. وستكون لها تداعيات عميقة سواء في حال قبول الدعوى أو رفضها، ما يجعل مصيرها محل اهتمام إقليمي ودولي كبير.الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تمثل لحظة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. هذه الخطوة لا تعكس فقط التغيير في الرأي العام الدولي، بل تعبر أيضاً عن الحاجة الماسة للبحث عن حلول قانونية وعادلة لهذا النزاع الممتد. ومهما كانت نتيجة هذه الدعوى، فإن تأثيرها سيبقى محورياً في تحديد مسار الأحداث المقبلة في هذه المنطقة المضطربة من العالم.