الأحد 25 حزيران 2023
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دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق والمتنزهات في العيد

دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق والمتنزهات في العيد
دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق والمتنزهات في العيد
أعلنت أمانة عمان الكبرى دوام دوائر المسالخ والسوق المركزي للخصار والفواكة والرقابة الصحية والحدائق والمتزهات خلال عطلة عيد الاضحى المبارك . 
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وستعمل دائرة المسالخ وفقاً للناطق الاعلامي ناصر الرحامنة خلال عطلة العيد من فجر أول أيام العيد وحتى غروب رابع ايام العيد مع إستئناف معاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.

كما ستقوم باستقبال اضاحي المواطنين خلال ايام العيد وعلى مدار الساعه مع أستمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات المطلوبه .

  واشار  الرحامنة ان الأمانة ستقوم من  خلال نقابة  الأطباء البيطرين بتأمين أطباء  لفحص أضاحي المواطنين بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة والتي حددتها واعلنت عنها.

وفي سياق متصل حددت الامانة حسب الرحامنة عطلة عيد الاضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه من اول ايام العيد الذي يصادف ( الأربعاء ) ولغاية ثالث ايام العيد ( الجمعه ) ؛ على ان يبدأ السوق بإستقبال المنتجات البستانية من مساء يوم الجمعة واستئناف اعماله الاعتيادية اعتباراً من صباح يوم السبت .

الى ذلك سيكون دوام دائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك  على مدار ايام العطلة من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة 10 مساء ؛ وذلك من خلال فريقي عمل صباحي ومسائي .

واعدت  الدائرة وفقاً للرحامنة خطة عمل لمراقبة ومخالفة حظائر الأضاحي العشوائية ، والمنشآت ذات العلاقة كالملاحم ، وتوفير فريق عمل يتكون من رئيس قسم رقابة صحية / طبيب بيطري وثلاثة مراقبي صحة في كافة الحظائر الرسمية التي أعلنت عنها الامانة مؤخرا.

وبين أن مهام فرق الدائرة تتركز على تدقيق التصاريح الممنوحة من قبل الأمانة ، واعطاء الارشادات الصحية والتوعوية للمواطنين و تجار الاضاحي ، ومراقبة إزالة مخلفات الذبائح  ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة بالخصوص ، إضافة الى متابعة إلتزام أصحاب الملاحم بعدم الذبح داخلها وعدم وضع حظائر مخالفة بجانبها.

واكد الرحامنة جاهزية الحدائق العامة وعددها 138 حديقة احياء و4 حدائق كبرى لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساءً ، اضافة لاستقبال حديقتي الامير هاشم للطيور وحطين للطيور  المواطنين من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً . 

واشار ان المتنزهات التابعة للامانة وعددها 9 ستفتح بجاهزية عالية امام المواطنين  خلال عطلة عيد الاضحى المبارك وعلى مدار  الساعة .
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