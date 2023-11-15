الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان

WhatsApp Image 2023-11-15 at 1.49.56 PM (1)
رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك واعتزاز جلالته برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين وبجهودهم في خدمة الوطن.اضافة اعلان

وقال إن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف المواقف الشجاعة والتحرك الكبير الذي يقوده جلالة الملك منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى التوجيهات الملكية بإنزال مواد ومستلزمات طبية لإدامة عمل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، والتي تمت في مرتين خلال أسبوع.

وأضاف أن الموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا تجاه العدوان على غزة، هو موقف قوي وشجاع ومشرف، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به جلالة الملك في هذا المجال.

من جهتهم، ثمن أعضاء الملتقى، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي، جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

 وأكدوا وقوف جميع خلف قيادة جلالة الملك ودعم جميع مواقفه، لافتين إلى تأكيد جلالته برفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة، باعتبار أن ذلك سيفاقم الأزمة ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.

 وأشادوا بالتوجيهات الملكية بإنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.

ولفتوا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين جهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. مهند عبد الفتاح النسور

جماعة عمان لحوارات المستقبل – منتدى وطني نعتز ونفتخر بإنجازاته

منذ4 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي يعلق على رواية الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي في غزة

منذ22 ساعة
62959_4_1699951764

الحكومة: توقيف شبان خططوا للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة في الأغوار

منذ23 ساعة
صحف ورقية - (تعبيرية)

قانون المطبوعات والنشر، هل هو المظلة الأساسية التي تحكم عمل الصحفيين؟

منذ24 ساعة
GettyImages-1332461044

الأهمية والغموض وانتشار الشائعة

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-14 at 2.36.05 PM

رئيس الديوان الملكي يلتقي إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

14 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ18 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 