رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان

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التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، أعضاء ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين.وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك واعتزاز جلالته برفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين وبجهودهم في خدمة الوطن.وقال إن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف المواقف الشجاعة والتحرك الكبير الذي يقوده جلالة الملك منذ بداية العدوان على غزة، مشيرا إلى التوجيهات الملكية بإنزال مواد ومستلزمات طبية لإدامة عمل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، والتي تمت في مرتين خلال أسبوع.وأضاف أن الموقف الأردني قيادة وحكومة وشعبا تجاه العدوان على غزة، هو موقف قوي وشجاع ومشرف، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به جلالة الملك في هذا المجال.من جهتهم، ثمن أعضاء الملتقى، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي، جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.وأكدوا وقوف جميع خلف قيادة جلالة الملك ودعم جميع مواقفه، لافتين إلى تأكيد جلالته برفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة، باعتبار أن ذلك سيفاقم الأزمة ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.وأشادوا بالتوجيهات الملكية بإنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.ولفتوا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين جهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن.