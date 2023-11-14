الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
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رئيس الديوان الملكي يلتقي إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

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رئيس الديوان الملكي يلتقي إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين، وفدا يمثل إعلاميين وناشطين حقوقيين ووفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل.اضافة اعلان


وأكد الحضور، خلال اللقاءين الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، وقوف جميع خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم جميع مواقفه، مثمنين جهود ومواقف جلالته من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.


 وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، التي راح ضحيتها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشادوا بخطوة الأردن بإنزال جوي لمساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزة بواسطة مظلات من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.

يشار إلى أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، نفذ عمليتي إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني العسكري، خلال أسبوع.


وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن.


ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.


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