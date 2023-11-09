الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الديوان الملكي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

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رئيس الديوان الملكي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين القدامى
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، لجنة الكرامة للمحاربين القدامى، برئاسة الفريق الركن المتقاعد، العين السابق غازي الطيب.

وفي بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، ، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك واعتزاز جلالته برفاق السلاح من التقاعدين العسكريين وبجهودهم في خدمة الوطن.اضافة اعلان

وأشار العيسوي إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل وقف الحرب والتحذير من الأثار الكارثية للحرب على المنطقة والعالم، وحث المجتمع الدولي لوضع حد لدوامة القتل والتدمير وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولفت إلى أن الواجب الإنساني ورسالته الأخلاقية النبيلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، تجسدت بأبهى صورها، بعملية إنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني في غزة من خلال مظلات قامت بها طائرة لسلاح الجو الملكي الأردني، لإدامة عمل المستشفى.
 وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية، مواقفه ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، التي تتمثل في حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين والتفافهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم مساعي جلالته لوقف الحرب على غزة.

 وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة وحث المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، التي راح ضحيتها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

ولفتوا إلى أهمية مضامين خطاب جلالة الملك خلال قمة القاهرة للسلام، الذي بعث برسائل مهمة للمجتمع الدولي والدول المؤثرة في صنع القرار، مشيرين إلى أهمية دور الدبلوماسية الأردنية في التأثير على المواقف الدولية.

وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف قيادة ومواقف جلالة الملك، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين بجهود وقدرات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العرب والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن. 

وأكدوا أهمية خطوة الأردن بإنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في قطاع غزة من خلال مظلات عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وكذلك بإرسال طائرات مساعدات طبية وإغاثية للأشقاء في قطاع غزة.

وأشاروا إلى الموقف الأردني في دعم الأشقاء وتقديم العون والمساندة لهم، هو امتداد طبيعي لأواصر الأخوة والدم والمصير التي تربط الأردن بالأشقاء في فلسطين.



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