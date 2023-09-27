الأربعاء 27 أيلول 2023
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رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء: مطعوم MR آمن وفعال وضروري لمنع اصابة الاطفال بالحصبة والحصبة الألمانية

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رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الاردنية الدكتور رشيد ابداح
اكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الاطباء الاردنية، الدكتور رشيد ابداح أن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة الاردنية وبالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية هي حملات ضرورية ومتبعة عالميا لسد الفجوات المناعية بين الاطفال و الناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا مما  ادى الى ظهور حالات جديدة بين الاطفال والبالغين .اضافة اعلان
واكد بذات السياق ان المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة MR-Vac هو مطعوم امن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وان مأمونيته مثبتة بابحاث علمية وهو مجاز من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الاخرى وان الشركة المصنعة له هي شركة رأئدة في مجال صناعة المطاعيم حيث تم انتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام ٢٠٠٠ .
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