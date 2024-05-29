 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء الإسباني يستقبل الصفدي واللجنة المكلفة بشأن التطورات في غزة

6705d0af-ba12-4796-8640-19075e958243
سانشيز يستقبل الصفدي وأعضاء اللجنة المكلفة من القمة الإسلامية بشأن غزة

استقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وبحث الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح ومحيطها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

 

وثمن الوزراء اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين الشقيقة، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وصدر عن اللجنة بيان صحافي مشترك تالياً نصه: 

"دولة رئيس وزراء إسبانيا يستقبل وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة


استقبل دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ودولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك في عاصمة مملكة إسبانيا مدريد. 

وفي بداية الاستقبال، ثمن أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة الوزارية اعتراف مملكة إسبانيا بدولة فلسطين الشقيقة، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم في مواجهة التطرف وتفشي العنف واستمرار الانتهاكات للقانون الدولي. 

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة الوزارية الداعمة لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والحاجة الماسة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة. 

وبحث الاجتماع، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح ومحيطها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. 

وتطرق الاجتماع، إلى آليات معالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاقانونية واللاشرعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن في المنطقة."


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GOv0mO-WMAAhmvN

الملك: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ 30 دقيقة
6042713c-e892-459e-bb03-5ba4e9a75f83

الأردن يسير 40 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

منذ2 ساعة
1-1365465

مجهول يسلب 6 آلاف دينار من بنك في ماركا تحت تهديد السلاح

منذ3 ساعة
1716977183645

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 107 قضايا

منذ3 ساعة
تدخين- صورة تعبيرية

اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ: أرقام صادمة لأعداد المدخنين في الأردن

منذ5 ساعة
التدخين

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لتشديد الإجراءات حول حظر التدخين

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ19 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ19 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 