 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء يحدد عطلة عيد الأضحى

عطلة رسمية - (تعبيرية)
عطلة رسمية - (تعبيرية)

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.

اضافة اعلان


ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَّدة أعلاه.


واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
447046346_843801051114935_1475097584900230672_n

قرارات مجلس الوزراء

منذ 15 دقيقة
1717328628098

وزير الأوقاف يودع أول قافلة حجاج أردنيين

منذ1 ساعة
f4b56a22-f120-468f-8ebc-65d31a1a1ff6_16x9_1200x676

الأردن على موعد مع درجات حرارة تلامس الـ 50 في هذه المناطق غدا

منذ2 ساعة
F0x3TlqWwAQu97K

تفويض البلديات بدوام الكوادر الميدانية بموجة الحر

منذ3 ساعة
1717326907702

إرادة ملكية بمنح لقب معالي للدكتور عادل الشركس

منذ3 ساعة
صندوق اقتراع في الانتخابات النيابية الماضية

استطلاع يتوقع مشاركة نحو 35% من الأردنيين في الانتخابات النيابية المقبلة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ20 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 