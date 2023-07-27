رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي.واطلع الخصاونة، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية على الخدمات الأساسية التي يوفرها الأردن للاجئين رغم الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها والتي تفاقمت بفعل جائحة كورونا.وأكد رئيس الوزراء ان عبء استضافة اللاجئين بات يضغط علينا في الأردن نتيجة للانخفاض الكبير في حجم الدعم الدولي المقدم للاجئين ولخطة استجابة الأردن للازمة السورية.كما أكد ضرورة استمرارية تكاتف المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على أزمات اللجوء.من جهته أشار الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية الى أنشطة اللجنة في الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية الهادفة لتخفيف معاناة اللاجئين.يشار الى ان لجنة الإنقاذ الدولية منظمة غير حكومية تأسست عام 1933 بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية.- (بترا)