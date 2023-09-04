رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس مجلس المستشارين المغربي النَّعم ميَّارة والوفد المرافق له.وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء عُمق علاقات الأخوَّة والتَّعاون الوثيق والمستمرّ التي تجمع الأردن والمملكة المغربيَّة الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه جلالة الملك محمَّد السَّادس، وتستند إلى الرَّوابط التَّاريخيَّة الأخويَّة التي تجمع الأُسرتين المالكتين، والبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.وأشار الخصاونة إلى أهميَّة إدامة التَّواصل بين البلدين الشّقيقين على مختلف المستويات الحكوميَّة والتَّشريعيَّة؛ لما له من دور في تعزيز التَّعاون القائم وترسيخ أواصر الأخوَّة والمحبَّة.ولفت في هذا الصَّدد إلى وجود تطابُق في المواقف السِّياسيَّة ووجهات النَّظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، التي يُجمع البلدان على ضرورة إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل لها، في إطار حلِّ الدَّولتين، الذي يضمن قيام الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.وأشار الخصاونة في هذا السِّياق إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والتي ينهض جلالة الملك عبدالله الثَّاني بواجب ومسؤوليَّة وشرف الدِّفاع عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، والتي تتكامل مع الجهود التي يقوم بها جلالة الملك محمَّد السَّادس في إطار رئاسته للجنة القدس المنبثقة عن منظَّمة المؤتمر الإسلامي.وأعرب الخصاونة عن تطلُّعه لعقد اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة - المغربيَّة المشتركة قريباً، لبحث تعزيز أوجه التَّعاون المشترك، وتطوير آليَّاته في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.بدوره، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخويَّة التي تجمع الأردن والمغرب، وبمواقف الأردن المساندة للقضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، مقدِّماً شكره في هذا الصَّدد لجلالة الملك عبدالله الثَّاني على مواقفه وجهوده التي يبذلها بموجب الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، وفي إطار المواقف المشتركة للبلدين الشَّقيقين إزاء القضيّّة الفلسطينيَّة، حيث يرأس كذلك جلالة الملك محمَّد السَّادس لجنة القدس.وأكَّد ميَّارة الحرص الكبير على تعزيز علاقات التَّعاون الأخوي وتطوير مجالاتها، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة الأردنيَّة - المغربيَّة في هذا الإطار، والتي تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والتَّجارب، سيما في المجالات التَّشريعيَّة والقوانين النَّاظمة للحياة السِّياسيَّة وغيرها من المجالات.وحضر اللِّقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة وجيه عزايزة، ورئيس لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة الأردنيَّة - المغربيَّة في العين محمَّد داووديَّة، والقائم بأعمال السَّفارة المغربيَّة في عمَّان عادل أوسي حمّو.--(بترا)