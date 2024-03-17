رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان والوفد المرافق الذي يزور الأردن ضمن جولة تشمل عدة دول إقليمية.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان، على علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين والحرص الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز علاقات الأردن مع سنغافورة في مختلف المجالات.



ولفت الخصاونة إلى أهمية البناء على الزيارة المهمة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى سنغافورة بداية العام الحالي لدفع مسيرة التعاون بين البلدين، سيما في المجالات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهني والتقني.



واطلع رئيس الوزراء وزير خارجية سنغافورة على الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار حل الدولتين الذي يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها.



وأشار الخصاونة الى جهود الأردن لإيصال المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الذي أقامه الأردن لإيصال المساعدات العاجلة للقطاع من خلال الإنزالات الجوية، معربا عن تقديره لسنغافورة على دعمها لهذا الجهد الإنساني.

من جهته، أكد وزير الخارجية السنغافوري، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.



وثمن الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.