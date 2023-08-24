الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية العراقي

رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية العراقي
رئيس الوزراء يستقبل وزير الداخلية العراقي
استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري.
وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، مكانة العراق الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأردنيين.اضافة اعلان
وأشاد بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص المستمر على تعزيزها في مختلف المجالات.
وطلب الخصاونة من وزير الداخلية العراقي نقل تحياته إلى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وتأكيده المضي قدما في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي الذي من المتوقع أن يدخل حيز النفاذ خلال أقل من شهر بعد استكمال البنى التحتية الخاصة به.
وبين أهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر؛ وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذه الآلية كمشروع المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين الشقيقين ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، مؤكدا الضرورة الاستراتيجية والعوائد والفوائد الكبيرة على الدول الثلاث، لهذه المشروعات.
ولفت الخصاونة إلى أهمية التعاون والتنسيق الذي يجري بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، منوها في الوقت ذاته بأهمية إجراء أي ترتيبات ضرورية في هذا المجال والتنسيق مع دول الجوار التي تعاني تحديات مماثلة كسوريا الشقيقة.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الأردن لن يتهاون في التعامل مع أي مخاطر من هذا النوع وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.
بدوره، نقل الشمري تحيات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الخصاونة، مؤكدا الجدية والحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي.
وأعرب وزير الداخلية العراقي عن سعادته بالنتائج التي تمخضت عنها زيارته إلى الأردن، والتي تخللها توقيع مذكرة للتعاون الأمني، وإجراء زيارات ولقاءات مع عدد من الجهات لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات، مبديا الحرص على الاستفادة من تجارب هذه الجهات في تطوير مجالات العمل في بعض المؤسسات العراقية، حيث أبدى الخصاونة استعداد الحكومة إلى رفد الجانب العراقي بالخبرات والتجارب والتعاون الكامل في هذا المجال.
وحضر اللقاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين.
(بترا)
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