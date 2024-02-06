الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء يقرر استحداث علم اليوبيل الفضي

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

بمناسبة مرور 25 عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث "علم اليوبيل_الفضي "لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 شباط وحتى نهاية العام الجاري. 

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وتضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضِّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.


ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).


وستتوافر نسخة إلكترونيَّة للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي للدِّيوان الملكي الهاشمي العامر ().

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