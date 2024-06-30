 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق عمر نمر النَّابلسي

معالي_السيد_عمر_النابلسي
الوزير الأسبق عمر نمر النَّابلسي

  نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الوزير الأسبق عمر نمر النَّابلسي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.


واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد وخدماته الجليلة التي قدَّمها للوطن والقيادة الهاشميَّة في مختلف مواقع المسؤولية التي شغلها.

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وأعرب الخصاونة عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ورضوانه ويرزقه فسيح جنَّاته.


وكان المرحوم النَّابلسي تولَّى منصب وزير الاقتصاد الوطني خلال الأعوام 1970 – 197، ووزير الزِّراعة عام 1973، ووزير العمل والإنشاء والتَّعمير ما بين عاميّ 1979 – 1980.


كما عُيِّن عضواً في مجلس الأعيان عام 1989، وعضواً في المجلس الوطني الاستشاري، ومساعداً لرئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي، وسفيراً للأردن لدى المملكة المتَّحدة وهولندا، وملحقاً دبلوماسيَّاً في الأمانة العامَّة لجامعة الدُّول العربيَّة.


والمرحوم من مواليد عام 1936، ويحمل درجة الماجستير في القانون العام، والدِّراسات العُليا في الاقتصاد، وحاصل على وسام الكوكب من الدَّرجة الأولى.

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