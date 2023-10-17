رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ملتقى القادة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية

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أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن استقلالية أجهزة الرقابة تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية التي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي عقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 11-13/10/2023، بعنوان " دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، ان الاستقلالية لا تعني بأي شكل من الأشكال الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة بل على العكس من ذلك يجب ان تبني شراكة حقيقية وتفاعل إيجابي مع مختلف الجهات وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم الصالح العام ويعزز قيم المواطنة والمساءلة.وأضاف الحمادين بأن اللقاء بحث كذلك أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية والتي تعود بمنفعتها النهائية على الدولة والمواطنين، وكذلك علاقة الرأي العام باستقلالية الجهاز الرقابي الأعلى بما في ذلك دور الاعلام.كما تخلل الملتقى مناقشة عدة محاور وأوراق عمل قدمتها العديد من الأجهزة الرقابية والمنظمات الدولية المعنية، تضمنت أهمية استقلالية الاجهزة العليا للرقابة من وجهة نظر الحكومة وشركاء التنمية وعلاقة الاجهزة الرقابية بوزارة المالية والموازنة العامة، والمانحين انطلاقاً من اهدافهم المشتركة المتمثلة في ضمان المساءلة والشفافية والحكم الرشيد والاستخدام السليم للمال العام.كما عرض خلال الملتقى نماذج تبرز موضوع الاستقلالية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المهنية وعلاقة ذلك بالمساءلة، فضلاً عن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة من وجهة نظر الحكومة، وشركاء التطوير مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وصندوق النقد الدولي. (IMF)كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة المواطنين، كوسيلة لتعزيز المساءلة العامة وتحقيق التكامل من خلال عمليات تدقيق ورقابة ومساءلة أعلى جودة وأكثر فاعلية.وعلى هامش الملتقى عقد الحمادين عدة لقاءات مع رؤساء أجهزة الرقابة المشاركين في الملتقى، ومسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي مشروع اصلاح القطاع العام (PSI)، لمناقشة دور ديوان المحاسبة الأردني في المشروع، وبحث امكانية تعزيز التعاون المشترك وتقديم مشاريع تعاون مستقبلية لتطبيق معايير الشفافية وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في موضوع المساءلة.واختتم الحمادين فعاليات المشاركة في الملتقى بزيارة مقر السفارة الأردنية لدى الجمهورية الفرنسية، والتقى بسفيرة المملكة لينا الحديد، وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مشاريع التعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الــــ(OECD) والتوصيات التي خرج بها الملتقى.