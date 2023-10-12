الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"رجال الأعمال الأردنيين" تطلق حملة لدعم الأشقاء في غزة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
شعار جمعية رجال الأعمال الأردنيين
أشارت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان صحفي اليوم عن إطلاق حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، ودعت الجمعية مجتمع الأعمال الأردني إلى المساهمة في الحملة التبرعية وذلك تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها إخواننا في فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.اضافة اعلان

كما وأكدت الجمعية  على أن ما يمر به الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل قوات الإحتلال الصهيوني هو امتداد لمعاناة إمتدت لسنوات عديدة عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ وهو ما يجعل القضية الفلسطينية قضية عربية يتوجب علينا جميعاً  الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق المتاحة.

كما ويدين مجتمع الاعمال الاردني  العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح وأكدت الجمعية على ضرورة تكاتف  الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي  من أجل وقف هذا العدوان المتكرر والذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.

مطالبةً بأخذ موقف واضح وحاسم  لوقف هذه الإعتداءات كما ودعت الجمعية المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والتعاون في سبيل إيقاف هذه الإعتداءات والانتهاكات المستمرة ووضع حد  لهجمات قوات الاحتلال التخريبية.

كما وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق القرارات الدولية  والامتثال اليها خاصة ما أصدره مجلس الأمن الدولي والمتضمن وقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف الممارس بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم المادي وايصال الغذاء والكهرباء والماء إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
كما وأكدت الجمعية على وقوف مجتمع الأعمال الأردني  خلف القيادة الهاشمية ودعم جهود  جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني الصامد.
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