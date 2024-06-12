 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ردم 20 بئرا مخالفة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين

ردم 20 بئرا مخالفا لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين
ردم 20 بئرا مخالفا لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه صباح اليوم الأربعاء، خلال الحملة الأمنية الموسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين /الشونة الجنوبية رافقتها قوات أمنية كبيرة من كافة مرتبات مديرية الأمن العام.

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تم ضبط وردم ( 20 ) بئرا مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب عشرات الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه لتزويد مزارع مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة. 


وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم (20) بئر وزالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.


واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص. 


وأكدت سلطة المياه ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات .

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