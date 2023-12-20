رسائل من صحفيي "الغد" إلى زملائهم في غزة

ليس من يسمع كمن يرى وليس من يرى من بعيد كمن يعيش لحظات المأساة وفصولها الدامية؛ مثل صحفيي غزة ناقلو الحقيقة وشهودها، والعيون الساهرة على فضح جرائم الاحتلال وعدوانه وحرب إبادته الجماعية بحق الأهل في القطاع.

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لم يسلم أي شيء في غزة، لا البشر ولا الحجر، ولا حتى الكلمات والشهود على الدم الذين ارتقى أكثرهم إلى الجنان ولم يكملوا نقل مشهد الموت.



لقد أثخن العدو في جراح الحقيقة، وترك أهلها إما شهداء أو جرحى، أما ما تبقى منهم، فهم ممسكون بقلم "الرسالة المقدسة" لقول ما يمكن لمن لا يسمع أو يرى أو يتكلم.



بهذه المقدمة أقول أنا أحمد غنيم بعضا من كلمتي أو جزءا يسيرا من رسالتي، وأترك لزملائي في "الغد" نقل القسم الآخر إلى القابضين على جمر الحقيقة في غزة:



غازي الذيبة:



يا آخر القناديل الصادقة في زمن الكذب والخداع والتزييف، يا من انتصرتم للحق في غزة وفلسطين كلها.. ووقفتم تحت رجيم نار نازيي العصر، فارتقى منكم الشهداء، وأصيب منكم من ما يزال قابضا على جمر الحقيقية مهما كلفه ذلك من أثمان، فأضأتم أرواحنا بأمل جديد، يحرضنا على الاقتداء بكم لقول الحقيقة ونشرها دون خوف من طائرات الـ "إف 16" أو وحشية القنابل الفسفورية، أو هراوات الطغاة.



اليوم، في "طوفان الأقصى"، نحن معكم في خندق غزة، للدفاع عن شرف الكلمة والصورة، لنكون شهودا على جرائم "قيم العالم المتصهين"، وذبابه الإعلامي المريض بالكذب.



فالسلام على أرواحكم وأرواح عائلاتكم، وهي تضيء قناديل الحقيقة.. السلام عليكم أيها الصابرون، المجروحون، يا من أزلتم الغشاوة عن عيون العالم، وقدمتم لهم غزة، واضحة، كاشفة، بحقيقتها كاملة، وأمطتم اللثام عن آلامها وجراحها، وانتشلتم أحرارها من الغرق في رواية القتلة السوداء.



سيف السيد:



هي أشياء لا تشترى، رجولتكم، صمودكم، تفانيكم.

لا تسعفنا الكلمات لإيفائكم حقكم، فمهما اجترحنا من كلمات أو نحتنا من تركيبات، تبقى اللغة -رغم اتساعها- عاجزة عن التعبير بتقديم تعزية بمن فقدتم، أو مواساة بمصابكم، أو شكر وإجلال وتقدير لمواصلة جهادكم في إظهار الفظائع التي ترون والمذابح التي تشهدون.

هو الحق يحشد أجناده، ويعتد للموقف الفاصل، تنطبق عليكم هذه الكلمات، فإن لم تكونوا أنتم أجناد الحق بإظهار الواقع للعالم، فمن يكون!؟.



هيثم حسان:



يا أهل غزة.. بأطفالها ونسائها وشيوخها ورجالها وصحفييها، إلى من ودادنا لهم واعتدادنا بهم، وامتدادنا منهم، أعذرونا، والاعتذار أدب متأخر، نبوس الأرض تحت نعالكم، فلمثلكم يزجى المديح، ولأجلكم يكتب الرثاء، شخصيا، كنت أتمنى أن أكون معكم، لأكون شاهدا أو شهيدا.. فعليكم من الله السلام.



محمود خطاطبة:



بجرأتكم، وقوتكم، ومواقفكم الأكثر من رائعة.. تنقلون إلى العالم أجمع، بالصوت والصورة والكلمة، مآلات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لمجازر وإبادة جماعية على يد آلة البطش الصهيونية.



أتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت أقدامكم ويربط على قلوبكم، أنتم ورجال المقاومة الباسلة.. اصبروا وصابروا، فأنتم الآن الشاهد الوحيد لما يرتكبه العالم الغربي، من خلال أداته القذرة (الصهيونية)، من قتل وتدمير لأطفال ونساء وشيوخ، وبنى تحتية، وهدم بيوت على رؤوس ساكنيها.



محمد الرنتسي:



نقدر عاليا حجم التضحية التي تبذلونها في سبيل نقل وتوثيق ما يحدث، وسط الخطر الكبير الذي يحيط بكم، لكنها رسالة الحق والحقيقة التي تعلو بأصواتكم وأقلامكم مهما حاول الاحتلال بهمجيته وظلاميته طمسها.



بجهودكم وثباتكم، تقدمون دروسا عز نظيرها في المهنية والاحترافية والتصدي لروايات الكذب والخداع التي يحاول الاحتلال تسويقها للرأي العام. نتمنى لكم دائما السلامة والرحمة الواسعة لكل من استشهد وأمنيات الشفاء العاجل لمن أصيب.



سارة زايد:



لا أعلم على وجه الدقة ما الذي يتوجب لصحفية مثلي تعيش في جحيم العجز والقهر عن بعد، بأن توجه رسالة لصحفي في غزة يعيش في نعيم الصمود والمقاومة، لكني أدرك جيدا أنكم سكين الحقيقة التي ستظل تنحر كذب المحتل.. دمتم لنا عزا وبأسا، ودامت حناجركم تصدح حقا وبطولة.



طارق الدعجة:



يا ليتني كنت معكم .. يا ليتني كنت بينكم .. أنتم الصمود.. علمتمونا معنى الصبر ومعنى العطاء الحقيقي .. استمروا في إيصال الصوت.. نحن نسمعكم على الدوام ..صبحا ومساء ليلا ونهارا. لعل اللقاء يكون قريبا.. نشد على أياديكم.



محمد أبو الغنم:



زملاءنا الأعزاء في غزة العزة.. تحية أردنية مسطرة بالاحترام والتقدير والمحبة، تحية إجلال وإكرام لكم لما تقدمونه وتنقلونه لنا من خلال ممارسة أعمالكم البطولية والمهنية بحرفية عالية، وهي المهددة منذ بدء العدوان الصهيوني على أهلنا الأحرار في كافة الأراضي الفلسطينة المحتلة.



حماكم الله ورعاكم ودمتم بخير، فمنكم نستمد قوتنا ومنكم نتعلم المعنى الحقيقي لصحافة الميدان أيها الشجعان.



إسلام بدارنة:



بين شجون وهموم، رسالتي إلى الذي فارقونا من ربابنة بوصلة الحق.. الحق الذي نطقتموه بشفتيكم واستفز الاحتلال فحاول أن يسكتكم، الحق الذي صورتموه بأيديكم وقطع شرايين إفكهم.. فبتروا ساعديكم، إلى من كانوا وظلوا رموزا للتاريخ..

لينعق مفكروا الهزيمة ما استطاعوا أن ينعقوا، والله "لن ننساكم" وستظلون لنا المدرسة، فأنتم النقطة والحرف..

أنتم الكلمة والجملة.. أنتم أرباب الحرية.



رشا كناكرية:



لا أعلم هل تستطيع الكلمات أن توصل مشاعرنا لكم.. أم تقف عاجزة أمام وصفها.. جزء منا يفخر بكم وآخر يتألم معكم، وفي 75 يوما غدوتم جزءا من عائلتنا، بتنا نلاحظ اختلافاتكم البسيطة.. نقص أوزانكم وبحة أصواتكم، والحزن في أعينكم والألم في ثنايا نظراتكم.



نعلم جميعنا قدسية مهنة الصحافة التي تتملكنا.. فأنتم: "صوتنا ونحن صداكم".



غادة الشيخ:



أحيانا تتلخص مشاعرنا، مواقفنا، مبادئنا في شخص واحد، وهذا هو حالي بالنسبة لمشاعري ومواقفي ومبادئي فيما يحدث في غزة ومن فيها سواء زملاؤنا الصحفيون أو شعبها أو شهداؤها، ألخصهم بكلمتين: "وائل الدحدوح".



لن أحصي كم من درس تعلمت من الزميل وائل ليس لأنني غير قادرة على العد بل لأني لا أعلم متى سيكف عن تعليمي هذا إذا أصلا سيكف من تعليمي وغيري من الناس كل ما هو سام ونبيل من دروس سواء تعلم الصبر، الإخلاص المطلق لرسالة الصحافة، اليقين، والأهم: كظم الغيظ!.



رسالتي التي يجب أن أخصصها لزملائنا في غزة بمن فيهم الزميل الدحدوح: أرجوكم وبعد أن تنتهي الحرب بالانتصار إن شاء الله، لا تتواضعوا كثيرا وتعتبرون أنفسكم صحفيين بمعناها (الوظيفي) لأنكم وأقسم بدماء الشهداء لستم مثلنا،، لا تتواضعوا رغم أني على يقين أنكم ستفعلون!.



الزميل وائل الدحدوح يتلقى العلاج جراء إصابته بقصف استهدف الصحفيين في غزة-(وكالات)



منى أبو حمور:



يكفينا فخرا أن نكون زملاء لثلة من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة الذين قطعوا عهدا على أنفسهم للاستمرار في حمل رسالتهم رغم الدمار الكبير ووجع الفقد مستمرين بقوة إيمانهم وصمودهم على نقل الحقيقة.



لا نحتاج بعد حرب غزة لمن يعلمنا مبادئ وأخلاقيات الصحافة ولن يكون لدينا لبس بين الحياد والموضوعية، ستكونون أنتم القدوة والبوصلة ومدرسة الصحافة التي سيبنى عليها الإعلام الحقيقي.



ديمة محبوبة:



"غزة" وطدت العزة في نفوسنا على الرغم من كل الجراح التي أصابتنا من مصابها، وكل من تسكن فيهم ويسكون فيها.



أما الصحافة فهي قصة مختلفة، فنحن نتعلم من كل زميلة وزميل أصول المهنة بدءا من "معلش" ووصولا إلى "ما بنام 3 ساعات" وانتظارا لخبر النصر إن شاء الله.



تغريد السعايدة:



بعد أن تجاوزت الحرب المسعورة على غزة مداها في الوحشية، كانت المقاومة بالصوت والصورة وإظهار الحقيقة شكلا من أشكال استعادة الحقوق الشرعية في غزة.



لفت صحفيو غزة أنظار الرأي العام العالمي نحو معاني العزة والصمود والتحدي، من جهة ومن جهة أخرى فضحوا زيف وبشاعة الاحتلال ودمروا روايته وسرديته.



أما لشهدائهم فتليق بهم منصة "صاحبة الجلالة (الصحافة)" وحدهم.



سوسن مكحل:



إلى صحفيي الحقيقة.. يا من تكتبون وتوثقون بأرواحكم الحقيقة تحت ظلم الاحتلال، أنتم أملنا في هذا العالم، أنتم صوتنا في الظلام.



نشكركم على عملكم الشاق والتزامكم بالعدالة والوفاء لقضيتنا.. نحييكم لأنه من خلالكم بالفعل "اتضحت الصورة" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في عالم الصحافة والإعلام وأخلاقيات المهنة.



لقد ضحيتم بأنفسكم وعائلاتكم وأحبابكم من أجل قول الحق، إنكم المثل الأعلى لتعليم العدالة والحق.. أنتم صوت الضمير الذي كبل حناجرنا.



لا نستطيع أن نقول أكثر من أننا نشد على أياديكم ونأمل أن نلتقي يوما ما معكم لنتعلم الكثير من نضالاتكم التي كشفت النقاب عن فجوة أخلاقية كبيرة في عالم الإعلام الغربي المزيف وإزدواجية أخلاقه قبل معاييره في مهنة المتاعب.



أنتم علمتمونا معنى المهنية، والأخلاق، ونقل الحقيقة، كنتم المشهد وستبقون حتى النصر ودحر الاحتلال الصهيوني الغاشم.



موفق كمال:



نبكيكم يوميا، ونحيي بطولاتكم وشجاعتكم في تغطية أحداث الحرب من مجازر دموية وإبادة جماعية تتعرضون لها، وتكشفون للعالم كل جريمة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، فأنتم تسطرون بطولات في نقل الحقيقة وتعرية آلة العدو الصهيوني، التي تضع أرواحكم كهدف عسكري.



أيها الزميلات والزملاء لقد سطرتم ببطولاتكم وتضحياتكم دروسا في نقل الحقيقة التي تسعى وسائل إعلام معادية لكتمانها، وغيرتم المعادلة في الرأي العام الأوروبي والأميركي الذي بات معظمه نصيرا لقضيتكم.



فريهان الحسن:



كنتم وستبقون مصدر الإلهام لنا جميعا.. أبطال حقيقيون، تخاطرون بحياتكم فقط من أجل إيصال الحقيقة بكل شجاعة وإقدام.



ندرك حجم التحديات والآلام والأوجاع التي تعيشونها في قطاع غزة، والخطر يواجهكم من كل مكان، تعملون ليل نهار تحت نيران القصف الهمجي وداخل مدنكم التي تفوح منها رائحة الموت أكثر من الحياة، لكننا نتعلم منكم كيف يكون الإعلام صوت الحقيقة، وكيف تكون حياتكم ثمنا لإظهار مجازر الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والمدافع عن أرضه، ونقل الصورة للعالم أجمع.



دوركم النبيل لم يتوقف منذ أكثر من 75 يوما، متاعب ومعاناة وحزن يفتك بكم، وأوجاع الفقد لأعز الناس على قلوبكم، لكن كل ذلك لم يمنعكم من مواصلة مهنة المتاعب بل "مهنة الموت" المنتظر في سبيل الحقيقة.



أنتم لستم مجرد زملاء لنا في مهنة واحدة، بل أنتم عائلتنا.. نعيش معكم تفاصيلكم لحظة بلحظة أمام أوجاعكم.



محمود الشرعان:



إلى شهود الحق والحقيقة.. الذين يدفعون حيواتهم ثمنا؛ للكلمة، للحرية، لتعرية الباطل، للبلاد كلها، للطفل العاري الذي فقد صدر أمه وحليبها ونام، لحسرة مسن عاش قهر الرجال أمام عائلته الموؤدة بليل أسود، لمائة حبة قمح في سنبلة وطني، إلى الذين رأوا الحلم ولم يره غير شهداء الله.



للذين كانوا عيوننا في غزة وماتوا واقفين أمام العدسات وبيدهم الأقلام وعيون العالم تنظر للإبادة بصمت.. إلى صحفيي فلسطين: ملامحكم ونبرات أصواتكم باقية ما بقيت فلسطين. سامحونا.



هبة العيساوي:



لمثلكم خلقت الصحافة والإعلام.. فنحن نتعلم منكم الدروس كل يوم.. وأصبحتم جزءا من عائلتنا التي نخاف عليها ونحرص على أن تكون بخير.



كونوا أقوياء من أجلنا وحماكم الله من كل شر وأذى.

أحمد أبو شريعة:

المقاومة بالصوت والصورة توازي المقاومة بالسلاح في الميدان، وصحفيو غزة كانوا أكثر من أبطال في فضح الاحتلال وكشف زيف روايته.

الزملاء في غزة استمروا فهم يحاولون اغتيال الحقيقة، استمروا فالنصر قادم لا محالة بعون الله.