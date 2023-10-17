رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية

د. محمود عبابنة

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السلام عليكم ورحمة اللهأكتب إليك وأنا أعرف أن رسالتي لن تحظى بمشاهدتكم، ولكني أخاطبكم بصفتي مواطنا أردنيا عربيا مسلما، يتأثر كغيره بالأحداث التي تمر بها منطقتنا، ويكن كل المحبة والتقدير للشعب الأميركي، وقد زرت بلدكم عندما كنت أعمل قاضياً برفقة زملائي القضاة الأردنيين والتقينا مع قضاتكم وزرنا محاكمكم وكان كل الذين التقيناهم طيبين ودودين، واطلعنا على التقدم العلمي والإداري على أصوله واستمتعت بجمال الطبيعة وحسن التنظيم وعدت مسرورا ممتنا متطلعا إلى تعزيز صداقتنا مع كل من يحمل الجنسية الأميركية بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه.لم يكن ينغص مشاعرنا ويقلل من حبنا لبلدكم إلا وقوف الإدارة الأميركية وانحيازها الصارخ إلى جانب إسرائيل الدولة المحتلة التي تأسست بالقوة والتواطؤ على الأرض العربية الفلسطينية بعد تهجير ساكنيها، ومنذ ذلك التاريخ وطفولتنا تزخر بما حدثنا عنه اللاجئون الفلسطينون وما تعرضوا له من مذابح وتهجير كمذبحة دير ياسين، وقبية، ثم عاصر جيلنا الغارات الإسرائيلية على مدننا وقرانا، وعلى الصواريخ والقنابل التي كانت تنهمر على رؤوس الفلسطينيين والعرب في الدول المجاورة، كما تزخر ذاكرتنا بأخبار الصحف والتلفاز عن مشاهد هدم بيوت أهلنا في فلسطين وقتل أطفالهم، وأذكرك بالطفل محمد الدرة الذي توثق قتله بشريط مصور ومثله كان مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وحرق عائلة الدوابشة من قبل المستوطنين، وهذه أمثلة من الآف من الحالات المشابهة، أما مصادرة أراضي الفلسطينيين واعتقال الشباب والنساء فهي موثقة أيضاً وهي شبه يومية، ولا أريد التذكير بإقامة الحواجر وإذلال السكان الأصليين عليها، ووصل الأمر إلى ولادة النساء الحوامل على الحواجز، كما لا أريد الإسهاب في أشكال التعذيب والممارسات اللاإنسانية، كالاعتداء على الأملاك وقطع أشجار الزيتون وغيرها الكثير التي يتعرض لها أبناء شعبنا العربي الفلسطيني، وهذا كله يزيد من تسعير موجة التطرف والكراهية ضد دولة احتلال ودولتكم المنحازة التي تكيل بمكيالين في سياستها تجاه قضية فلسطين.خلاصة الأمر يا معالي الوزير، فإن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني مشرد في أصقاع الأرض، بينما معظم سكان دولة إسرائيل أتوا من جميع أصقاع الأرض... أصبحوا أهل الدار والفلسطينيون هم الغرباء الذين تحولوا إما إلى شعب يعيش تحت وطأة الاحتلال ويعاني من أسوأ نظام عنصري في العصر الحديث، أو إلى لاجئين، وفي بلدي يوجد العديد من المخيمات وعائلاتهم ما زالت تحتفظ بمفتاح البيت الذي هجروا منه تحت تهديد السلاح، وهم ينتظرون على مدى عقود من الزمن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووعود الإدارات الأميركية المتوالية بحل الدولتين، لكن وعود التخدير وطاولة المفاوضات لم تعط أي بارقة أمل أو امتياز، بل إن التنكيل والظلم والحط من الكرامة يتضاعف في كل يوم، وما زال شعبنا العربي يحمل "صخرة سيزيف" ولكن بدون ذنب.أسوق لك هذه المقدمة لأسألك: ماذا تعني "بأن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس" وللأسف فإنك تردد ذلك أينما حللت وتحدثت، هل المحتل حسب ما جاء في قرارات الأمم المتحدة التي وافقتكم عليها تعطي حق الدفاع عن النفس للمحتل، هل الدخول إلى بلدة حوارة في فلسطين وإطلاق النار على السكان وحرق المنازل والسيارات والدعوة الى إبادة أهلها من وزير إسرائيلي تصافحونه هو دفاع عن النفس؟! هل كان قتل الطفل محمد الدرة دفاعاً عن النفس؟! هل كان مقتل مواطنتك الصحفية راشيل كوري بالجرافة دفاعاً عن النفس؟! هل كان قتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة دفاعاً عن النفس؟! والآن هل يكون قصف أحياء كاملة بغزة والصورة أوضح دليل دفاعاً عن النفس؟! ألا يكفي سقوط 2850 شهيدا وجرح نحو 10000 منهم 60 % من الأطفال والنساء، حتى لحظة كتابة هذا المقال، لتنهي عملية الدفاع عن النفس؟ نحن في الستينيات من عمرنا يا معالي الوزير، ومنذ نعومة أظفارنا ونحن من حرب إلى أخرى؛ من احتلال إلى احتلال أوسع، ومن تشريد بالآلاف إلى تشريد بمئات الألوف والفضل الأول والأخير لكم، التمويل من أميركا والسلاح من أميركا والتأييد من أميركا، حتى وصل الأمر إلى التطوع وخداع الإعلام والادعاء بأن رجال حماس قطعوا رؤوس الأطفال وأحرقوهم، ونحمد الله أن هناك أصحاب ضمائر في أميركا وهم كثر كشفوا الحقيقة، واليوم نستفيق على مقتل الطفل الفلسطيني ذي الست سنوات في ولاية إيلينوي... ألا تعتقد أن كذبة نتنياهو التي انطلت عليكم وقمتم بتبنيها قد أسهمت في هذه الجريمة النكراء؟أعود إلى مبدأ حق الدفاع الشرعي الذي لا خلاف عليه من الناحية القانونية في كل التشريعات القانونية الدولية، إن حق الدفاع الشرعي حق مقرر حال وقوع الاعتداء وبالفرض الساقط لو كانت أعمال رجال المقاومة من قبيل الاعتداء على القواعد العسكرية والمستعمرات المقامة على أراض محتلة، فيكون الرد في وقت الاعتداء مباحاً ومشروعاً.كما يجب يا معالي الوزير أن يكون الاعتداء غير مشروع، إن حصار شعب في سجن مفتوح لمدة 17 سنة وقصفه أسبوعيا يفسر ما يقوم به رجالها، فهم يحاولون أن يحاصروا حصارهم كما يقول شاعرهم محمود درويش، ويعتبرون ما يقومون به دفاعاً عن النفس، حق الدفاع مشروط بأن لا يستطيع المعتدى عليه أن يدفع الاعتداء إلا بالقوة، وإذا حصل فيحب أن يكون متناسباً مع الفعل، ويجب أن يقع على نفس شخص المعتدي، ألا تستطيع إسرائيل فك الحصار عن شعب غزة؟ ألا تستطيع إسرائيل محاربة رجال حماس دون التعرض لملايين المدنيين، هل تدمير أحياء كاملة واستشهاد 700 طفل من قبيل الخطأ! أم استناداً إلى حق الدفاع الشرعي الذي تكرره.يا معالي الوزير، ألا تشاهد التلفاز ودماء الأطفال المنقولين إلى المستشفيات التي يطلب منها الإخلاء... تخيل إخلاء مستشفى بأجهزته ومرضاه وأطبائه تحت وابل من القصف الجوي الذي لا يتوقف، هل هناك عنجهية وقوة ظالمة على مر التاريخ تطلب ذلك؟ ما كان لدولة محتلة تقتل وتشرد وتخالف كل القوانين والشرائع الدولية أن تفعل ذلك لولا الرعاية والحماية الأميركية، وكيف لنا يا معالي الوزير، أن نكون أصدقاء وأنتم لا تمدون أيديكم إلا لإسرائيل، هل دولة إسرائيل الموصومة بدولة (الابارتيد) بهذه الأهمية لديكم؟ هل إسرائيل ولاية أميركية غير معلنة؟!! أفيدونا بالله عليكم حتى نعرف مع من نتفاوض.يا معالي الوزير، أنا مواطن عربي بسيط سعيد ببلدي وأؤمن بحكمة قائدي جلالة الملك وأعتز بجيشي وقضيتي كما هي قضية كل أردني هي فلسطين، وأريد الأمن والاستقرار لي ولأسرتي، ويهمني أن نكون أصدقاء مع الشعوب الأميركية والأوروبية التي تعلمنا بها وأنشأنا صداقات مع شعوبها... عندما نلتقي سياحاً أميركيين أو أوروبيين في بلدنا نرحب بهم ونقوم بدعوتهم إلى منازلنا بغض النظر عن دياناتهم، وبهذا الخصوص وأنت وزير لخارجية الولايات المتحدة الأميركية وقد أفصحت عن ديانتك وهذا ليس عيباً، ولكني أستحلفك بالله أن تتجرد من يهوديتك عند البت بقضايا شعوبنا المظلومة، وأن تكون إنساناً موضوعياً وحيادياً وأن تقف مع ضميرك، وأن تعمل على رفع العصا عن رؤوسنا، وتحفظوا لنا كرامتنا وتعطوا شعبنا الفلسطيني حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته وقرارات الأمم المتحدة تدعو لذلك، أستحلفك أن تقلع عن المعزوفة المشروخة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أم علينا أن نتتظر حتى تقصفنا إسرائيل بالنووي حتى تقلع عن ترديد "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".بالختام، اسمح لي بأن أعزيكم بالطفل الفلسطيني الأميركي الذي قتله جو التهييج والتحريض والدعاية والعبارات المضللة في بلادكم.أتمنى لك وللشعب الأميركي بمختلف دياناته وأعراقه السعادة والسلامة.