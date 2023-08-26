الأحد 27 آب 2023
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رغم المحيط المضطرب والتحديات.. المؤسسات الدولية تشيد بـ"منعة" الاقتصاد الأردني

العلم الأردني -(الغد)
العلم الأردني

تجلت منعة الاقتصاد الوطني بتحمله الصدمات الخارجية، وقدرته على المحافظة على مؤشرات رئيسة بدأت تظهر تعافيا وخصوصا بعد كارثة كورونا.

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من واقع جلسة "التوقعات الاقتصادية العالمية والاقتصادية" ضمن أعمال ملتقى "عام على التحديث" أول من أمس، والتي شاركت فيها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أكدت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي روبيترتا غاتيلي، "أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي استطاعات مواجهة الأزمات بقدرة عالية، وإدارة، إذ حافظت على مستويات من التضخم نتيجة حصافة السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني".


غاتيلي.. ممثلة البنك الدولي ليس لديها مصلحة في أن تجامل، فهي ترى دولا في المنطقة واقتصادياتها أكبر حجما من حيث الناتج المحلي الإجمالي وقد فلت لديها "التضخم من عقاله"، وبات يقاس بخانتين عشريتين.


كذلك جاءت شهادة كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية بيانا جافورسين، التي رأت أن المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الأردني يتمثل في حذب الاستثمار، وإرسال إشارة للعالم بأن الأردن يفتح أبوابه للاستثمار.

 

جاء ذلك في تقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي مر عام على إطلاقها.. وبحضور أكثر من 600 شخصية ومسؤولين وخبراء ومختصين.


ومن المعروف أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله تابعا إعداد الرؤية، وأصر جلالته خلالها في رسالته المشهورة في 30 كانون الثاني 2022 على التأكيد على أننا "نريده مستقبلا نستعيد فيها صدارتنا في التعليم وننهض فيه باقتصادنا وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم. وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار".


من جانب آخر، وفيما يتعلق بكلام الوزيرة طوقان فله دلالاته، فعندما ذكرت ان نسبة التمويل الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الشقيقة بشقيها المساعدات النقدية والتنموية لا يتجاوز 9 %، من الاحتياجات التي وضعتها المملكة للاستثمار بتقديم الاحتياجات الأساسية  للاجئين السوريين، فإنها تعني بوضوح أن الأردن ترك لوحده يصارع دوره الإنساني الذي عجزت عنه حتى دول أوروبية وأن بعض المانحين لم يقدموا ما تعهدوا به.


"ملتقى عام على التحديث"، جاء ليؤكد من قبل الحكومة بأنها تتابع عن كثب المؤشرات التي وضعتها، ويسجل لها شفافيتها، فهي التي رصدت مخصصات مالية بمقدار 675 مليون دينار للتحديث الاقتصادي و45 مليون دينار لتحديث القطاع العام من المفترض إنفاقها كاملة وخصوصا بأنها خصصت مثلها للأعوام المقبلة.


رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شدد في المنتدى أن الحكومة تقدم تقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك عبدالله الثاني حول الإنجاز، والعمل على تذليل المعيقات ومتابعة تقدم سير العمل".


الحكومة تستند إلى أرقام تعتبر جيدة من ناحية نمو الناتج المحلي في الربع الاول بنسبة 2.8 % من هذا العام بالمقارنة مع 2 % في الربع الأخير من العام 2022.


الصادرات الوطنية غدت أيضا مرتفعة بنسة 2.3 % لتصل الى 4.5 %، والعجز التجاري انخفض بنسبة 10 %.
أما حجم الاستثمار الأجنبي للربع الأول فبلغ 200 مليون دينار، علما بأن حجم الاستثمار الأجنبي المستهدف للعام الحالي 2023، يبلغ 785 مليون دينار.

 

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