الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية

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وزارة التربية والتعليم

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة سترفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار مع بداية العام الدراسي المقبل.

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جاء ذلك خلال تفقده المطبخ الإنتاجي في جمعية النوايا الطيبة الخيرية، ومدرسة حي المداحلة الثانوية للبنات يوم أمس الثلاثاء، للاطلاع على سير عملية إعداد وجبات الطعام ومراحل إعداد الفواكه قبل توزيعها على المدارس.


وأضاف العجارمة إن الوزارة وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، تنفذ أنشطة التغذية المدرسية لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية التابعة للمناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.


وبين أن المشروع يهدف إلى تنمية الطلبة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ما يؤثر إيجابا نحو دفعهم للتعلم وحب الاستطلاع التي تعد الأساس في عملية النمو المعرفي، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يقدم وجبات مدرسية لـ 520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين.


وأوضح أن الوجبة الصحية تتضمن حبة معجنات وحبة خضار وحبة فاكهة في 10 مطابخ إنتاجية لمدة 60 يوما في الفصل الدراسي الواحد في حين يُقدّم نموذج البسكويت بنوعيه؛ المدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين للطلبة على مدار 50 يوما خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية تعمم على المديريات المستهدفة بالمشروع.


وأشار العجارمة إلى أن الوجبة توفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الإنتاجية لتعبئة الوجبات وغسل الخضار والفواكه، ما يساعد في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين الوضع المعيشي لهن.
ولفت إلى أن أعمار الطلبة المستفيدين من الوجبة الصحية تتراوح بين 5 و11 عاما، مبينا أنه يجري توزيع البسكويت بنوعيه على حوالي 430 ألف طالب وطالبة، كما يجري توفير الوجبات ضمن "نموذج التغذية المدرسية الصحي" لنحو 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مادبا، البلقاء، المفرق، إربد، الكرك، الطفيلة).


وعبر العجارمة عن شكره للدول المانحة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ومندوبي الدول المشاركة في الزيارة؛ كهولندا والسويد وقطر والسعودية. واليابان وبريطانيا.
يشار إلى أن عدد المدارس المشمولة بالتغذية 128 مدرسة في البادية الشمالية الشرقية.

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