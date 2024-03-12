"زكاتك بتوصل الأردن وغزة" حملة تكية أم علي لشهر رمضان

أطلقت تكية أم علي اليوم الثلاثاء، حملة تحت شعار "زكاتك بتوصل الأردن وغزة"، تزامناً مع حلول شهر رمضان الفضيل، وتجسيداً لمعاني التكافل والتآخي بين الأردن وفلسطين.

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وتسلط الحملة الضوء على أهمية استمرارية الدعم والمساندة لأهلنا في غزة في ظل الظروف الراهنة، باستقبال زكاة الأموال وتصريفها على هيئة طرود غذائية لإرسالها لأهلنا في غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.



وتقدم التكية الدعم الغذائي المستدام لـ 22 ألف أسرة معتمدة لديها في جميع محافظات المملكة، وليس فقط في شهر رمضان المبارك بحيث تصل الطرود الغذائية لهذه الأسر شهريا وتتضمن 20 مادة غذائية تكفي لإعداد وجبتي السحور والإفطار في شهر رمضان، و3 وجبات يومياً في باقي أشهر السنة.



وستعقد التكية موائد الرّحمن خلال شهر رمضان في مقرها الرئيسي بعمان، وتوفر للصائمين ما يقارب 4 آلاف وجبة إفطار يومياً، وستوزع وجبات إفطار على الأسر المحتاجة ضمن إفطارات خارجية ستقيمها بالتعاون مع الجمعيات الشريكة للتكية، وتحتوي وجبة الإفطار على نوع من اللحوم، وأرز، وصوص، وخبز، وحبة فواكه، وقطعة حلويات.



وتتضمن الحملة توزيع طرود غذائية شهرية، وتوزيع زكاة الفطر في أواخر أيام الشهر الفضيل لتسهم الحملة في شهر رمضان من تخفيف معاناة الأسر المحتاجة في جميع المحافظات.



وقال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، إن الحملة لهذا العام تعكس روح التكافل بين أبناء المجتمع الأردني والتآخي بين الأردن وفلسطين، مثنياً على جهود المتبرعين الأردنيين واستمراريتهم في دعم برامج التكية لتوفير طرود غذائية لإطعام الأسر المحتاجة في الأردن وغزة.



وأضاف، إن التكية تستقبل طيلة العام الزكاة وفقاً للأحكام والضوابط الشرعية، وبموجب فتوى دائرة الإفتاء وتخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كل خطوة، مشيرا إلى أن التكية تستقبل في شهر رمضان وخلال العام جميع أوجه التبرع الأخرى كالصدقات ووجبات إفطار صائم وكفالات الأسر وطرود غذائية وذبائح لدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام للأسر الأشد فقراً.



وتوفر تكية أم علي وسائل مختلفة للتبرع وأداء الزكاة، إذ يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم (064900900) أو من خلال الموقع الإلكتروني (www.tua.jo)، أو تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالتكية عن طريق البحث عن (TUA) أو زيارة مواقع التكية المنتشرة في المراكز التجارية.



وتتيح التكية للمتبرعين أداء الزكاة والتبرع عبر خدمة (كليك)، إذ أنشأت حسابين أحدهما لأداء الزكاة للأسر المحتاجة في الأردن (TUAZAKATJO) والثاني لأداء الزكاة لأهلنا في قطاع غزة (و TUAZAKATGA).

