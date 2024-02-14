زيارة ميدانية لمشروع تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود في جنوب الأردن

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قام وفد من وزارة الزراعة، والسفارة الإيطالية في عمان، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن، ومؤسسة الاقراض الزراعي بزيارة ميدانية لموقع مشروع " الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية " في محافظة معان.خلال الزيارة إلى خمسة آبار لجمع المياه ومشروعين لتصنيع الأغذية في وادي موسى والشوبك، التقى مندوبا عن معالي الوزير وسعادة السفير الإيطالي و مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمان وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن وتفاعلوا مع المستفيدين من مشاريع تصنيع الأغذية. حيث شارك المستفيدون والمستفيدات قصص نجاحهم وأظهروا خبرتهم في مجال تصنيع الأغذية من خلال المناقشات والعروض التقديمية.مندوبا عن معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، قال السيد محمد دوجان مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي “في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه فان مسيرة الانجاز مستمرة في هذا الوطنوالدور الذي تقدمه وزارة الزراعة من خلال احداث تنمية حقيقية خصوصا في مناطق الأطراف ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي التي استهدفت حلول مستدامة للتحديات التي تواجة القطاع الزراعي على كافة الأصعدة. " وأضاف دوجان، "تتولى مؤسسة الاقراض الزراعي توفير التمويل المدعوم من خلال تبني برامج تدعم التكنولوجيا الحديثة ودعم مسار التنمية الريفية وتمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل وجاء هذا المشروع لتميل المستفيدين بالشراكة مع منظمة الفاو الداعمة دائما للقطاع الزراعي مما يحقق النتائج المرجوة لتمكين المستفيدين من اقامة مشاريعهم الزراعيه."وأكد سعادة السيد لوتشيانو بيزوتي، السفير الإيطالي لدى الأردن، على "اعجابه الشديد بتفاني ومرونة مجتمعات معان المشاركة في هذا المشروع. وذلك من خلال مشاهدة قصص نجاحهم بشكل مباشر، بدءًا من تقنيات حصاد المياه المبتكرة إلى الخبرة المعروضة في تجهيز الأغذية، الذي لا يترك أي مجال للشك حول القوة التحويلية للجهود التعاونية. ويعد هذا المشروع بمثابة منارة للأمل، مما يدل على أن الممارسات المستدامة يمكن أن تمكن المجتمعات الضعيفة، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص مدرة للدخل. وتفخر إيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بكونها شريكنا في هذه المبادرة المؤثرة، ونحن ملتزمون بدعم رحلة الأردن نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا."ومن جانبه، قال ممثل الفاو في الأردن المهندس نبيل عساف،"أن الهدف الشامل لمشروع "الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في معان" هو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص توليد الدخل للمجتمعات الضعيفة في معان من خلال أنشطة أنظمة تجميع المياه على الأسطح وتوفير منح تجهيز الأغذية، فإننا لا نعزز التمكين الاقتصادي فحسب، بل نبني أيضًا القدرة على الصمود داخل هذه المجتمعات." وأكد على التزام المنظمة بالعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة والتضامن مع سكان محافظة معان مع شركائنا يمكننا الاستمرار في إحداث تغيير ملموس في حياة الأشخاص الأكثر احتياجًا.يهدف مشروع “الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية” الممول من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي إلى إنشاء مؤسسة مستدامة باستخدام الموارد الزراعية الطبيعية (الأرض والمياه والغطاء النباتي) المتوفرة في المحافظة المستهدفة. حيث استهدف المشروع 120 أسرة، بما في ذلك الأسر التي تعولها النساء والشباب والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال نشاطات تشمل أنظمة تجميع المياه على الأسطح وتوفير معدات تجهيز الأغذية وبناء القدرات.