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الخميس 07 آذار 2024
1:03 م
ساعات دوام المركز الوطني للسكري في رمضان
المركز الوطني للسكري
أعلن المركز الوطني للسكري في بيان اليوم الخميس، مواعيد دوام عياداته في شهر رمضان المبارك
، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.
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المركز الوطني للسكري
رمضان
دوام
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