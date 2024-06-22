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Jordan News النسخة المطبوعة

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوغا

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من اليوم العالمي لليوغا
احتفلت سفارة الهند في الأردن باليوم العالمي العاشر لليوغا (IDY) 2024 في الأردن من خلال اداء جلسة استعراضية كبيرة لليوغا في مدينة الحسين الرياضية في 21 يونيو 2024. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك مدارس اليوغا البارزة في الأردن، وأصدقاء الهند في الأردن، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والطلاب، وممثلي جمعيات الجالية الهندية، والمغتربين الهنود وعشاق اليوغا.اضافة اعلان
 

في كلمته خلال الفعالية، أكد القائم بأعمال السفارة، رازيم ك، على القيمة الهائلة التي تجلبها ممارسة اليوغا القديمة لتحقيق نمط حياة شمولي يشمل العقل والجسد والروح، وسلط الضوء على التأثير التحويلي الذي يمكن أن تحدثه اليوغا على على المستويين الفردي والمجتمعي. وشدد أيضًا على أهمية شعار اليوم العالمي لليوغا لعام 2024 - "اليوغا من أجل الذات والمجتمع" - مما يؤكد قدرة اليوغا على تعزيز السلام والوئام ورفاهية المجتمع.
 
وكان أحد الشخصيات المؤثرة في أسلوب الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، السيد محمد صباغ، ضيف شرف هذا الفعالية.
 
وتضمن الاحتفال الكبير في عمان جلسة يوغا حية بقيادة السيدة إيمان سحيمات، مدربة اليوغا الأردنية المشهورة ومؤسسة استوديو "فوق قوس قزح"، بالإضافة إلى العروض الثقافية ومقاطع الفيديو التي تعرض الجوانب المتنوعة لليوجا وتراثها الغني.
 
وتعززت اليوغا على المستوى الدولي في ظل جهود رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي عندما أعلنت الأمم المتحدة يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوغا في عام 2014، مع اعتماد قرار من الجمعية العامة. وتتميز هذه المناسبة بإقامة فعاليات وأنشطة في بلدان حول العالم لرفع مستوى الوعي حول الفوائد العديدة لهذه الممارسة القديمة من الهند.
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