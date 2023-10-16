سفير اسبانيا: ضرورة تعزيز دعائم السلام في المنطقة

إيمان الفارس

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وقال دي لوكاس، خلال فعالية أقامتها السفارة الاسبانية في عمّان بمناسبة اليوم الوطني الاسباني، إن محور الفعالية سيكون دعوات عميقة وصادقة ليعم السلام في أرجاء المنطقة.وأشار السفير لأهمية المضي على نهج تعزيز علاقات الصداقة بين اسبانيا والأردن، والتي دلّلت عليها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى إسبانيا أخيرا، للمشاركة في الاجتماعات الرئيسية التي أجراها جلالته مع جلالة الملك فيليبى، ومع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث.وأضاف أنه خلال الزيارة الملكية، تم الاتفاق على تعزيز إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل معا على إقامة شراكة استراتيجية، حيث تعد "خطوة حاسمة إلى الأمام في علاقاتنا الثنائية".واعتبر أن الحدث الأكثر أهمية هو مشاركته، كسفير لاسبانيا، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، في الزيارة الملكية لجلالتيها مع صاحب السمو الملكي الأمير هاشم إلى إسبانيا، وإلى كل من مدن مدريد وقرطبة، مبينا أن اللقاءات المكثفة والودية بين جلالته والملك فيليبي ومع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، شهدت خطوات حاسمة على نهج التعاون المشترك.