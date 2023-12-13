الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سلامة : الجامعات العربية تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التغير المناخي

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الدكتور عمرو عزت سلامة
شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والوفد المرافق في مؤتمر المناخ العالمي COP28 الذي عقد في دبي  اخيرا ضمن جناح جامعة الدول العربية .اضافة اعلان
وقال الدكتور سلامة وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد الجامعات العربية اليوم ان الجامعات العربية تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة التغير المناخي، فهي تعد مراكزًا حيوية للبحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة اذ تلتزم الجامعات العربية بتعزيز الوعي بأهمية قضايا التغير المناخي وتطبيق العلوم والتكنولوجيا في هذا المجال.
واضاف سلامة خلال المؤتمر الذي حضره مستشار الاتحاد الدكتور وليد سلامة ان الجامعات العربية بدأت في السنوات الأخيرة بالتركيز على تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بتغير المناخ فهي تعمل على تحليل الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وتقديم الحلول للتكيف والتخفيف من تأثيراته ويتم تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالتغير المناخي وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وبين ان الجامعات العربية تقوم بتوفير المنصات والمنتديات لتبادل المعرفة والخبرات في قضايا التغير المناخي. فهي تنظم مؤتمرات وندوات وورشات عمل تهدف إلى جمع الخبراء والمختصين في هذا المجال لمناقشة القضايا الرئيسية وتبادل الأفكار والمعلومات الجديدة وتتيح هذه الفعاليات للجامعات العربية تطوير الشراكات البحثية وتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي.
واعتبر الدكتور سلامة الجامعات العربية مراكزًا رئيسية لتأهيل الكوادر البشرية وتعليم الأجيال القادمة حول التغير المناخي. فهي تقدم برامج دراسية تركز على الاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا النظيفة. وتشجع الجامعات الطلاب على المشاركة في مشاريع بحثية وبرامج تطوعية متعلقة بالتغير المناخي، وبذلك تعزز الوعي والتفاعل الإيجابي مع هذه القضية العالمية.
واوضح ان الجامعات تسعى أيضًا إلى تطوير التكنولوجيا النظيفة والمستدامة وتدعم البحوث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والزراعة المستدامة وتعمل الجامعات على تطوير تقنيات جديدة للحد من انبعاثات الغازات الضارة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وقدم وفد الاتحاد خلال المؤتمر عرضين ضمن فعاليات المؤتمر تركزت حول الكوارث والانذار المبكر ودور الجامعات العربية في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي .
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